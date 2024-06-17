На военном полигоне в Чехии, где тренируются украинские военные, произошел взрыв. Есть погибшие и пострадавшие среди чешских военных

В Чехии на военном полигоне недалеко от города Оломоуц произошел взрыв «неустановленного боеприпаса», сообщила пресс-служба чешской армии.

По данным военных, в результате взрыва погиб один чешский военный, еще семь солдат и один гражданский работник попали в больницу. Расследованием инцидента занимается военная полиция.

Позднее глава Минобороны Чехии Яна Чернохова прокомментировала произошедшее. «По первоначальным выводам можно исключить, что взрыв был вызван диверсией или иной деятельностью иностранной державы. Я хочу однозначно опровергнуть любую дезинформацию, которая распространяется по этому поводу в социальных сетях и публичном пространстве», — написала она. Министр также добавила, что трех пострадавших уже выписали из больницы.

Агентство AFP напоминает, что на чешском полигоне с начала войны в Украине проходят обучение военнослужащие ВСУ. В Минобороны Чехии сообщили агентству, что среди пострадавших не было иностранцев. Также в ведомстве уточнили, что взрыв произошел во время плановых учений саперов.

В мае газета The Wall Street Journal писала, что власти европейских стран все чаще подозревают Россию в причастности к диверсиям на объектах критической инфраструктуры и видят «российский след» в актах саботажа, но не могут найти убедительных доказательств, чтобы напрямую обвинить Кремль. В свою очередь Financial Times сообщала, что разведывательные службы стран Евросоюза предупредили свои правительства, что российские власти планируют диверсии на территории Европы. В Кремле эти обвинения называли голословными.

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