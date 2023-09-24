Владимир Кара-Мурза будет отбывать заключение в колонии Омска. Его сразу же отправили в ШИЗО

Политик и журналист Владимир Кара-Мурза, которого в начале сентября этапировали в неизвестном направлении из московского СИЗО-5 «Водник», находится в колонии строгого режима № 6 в Омске.

Как рассказал его адвокат Вадим Прохоров, этапирование заняло около трех недель, по пути политик провел некоторое время в Самарском СИЗО-1, Омском СИЗО-1, а также в Пензенском и Челябинском изоляторах.

«ИК-6 — это колония строгого режима для впервые осужденных, которая находится в черте самого города», — пишет Прохоров в фейсбуке.

Как рассказал сам Кара-Мурза в письме своим адвокатам, он прибыл в колонию Омска 21 сентября и его сразу же отправили в штрафной изолятор. Наказание политику назначили за некий проступок, якобы совершенный в СИЗО-1 Омска, отмечает Прохоров.

В апреле Мосгорсуд приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным по статьям о «государственной измене», а также об осуществлении деятельности «нежелательной» организации и о распространении «фейков» про российскую армию. Кара-Мурза не признал вину. 31 июля апелляционный суд Москвы оставил приговор политику без изменений.

Под арестом Кара-Мурза находился с апреля 2022 года. В марте 2023 года его адвокаты сообщили, что у политика была диагностирована нижних конечностей. Этот диагноз входит в список заболеваний, с которыми в России нельзя содержать людей под стражей, однако суд это проигнорировал.