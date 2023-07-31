Суд отклонил апелляцию Владимира Кара-Мурзы, осужденного на 25 лет по делу о «госизмене»

Первый апелляционный суд общей юрисдикции Москвы оставил без изменений приговор Владимиру Кара-Мурзе, осужденному в России на 25 лет колонии строгого режима, сообщает «Интерфакс».

Заседание прошло в закрытом режиме, журналистов и слушателей допустили только на оглашение решения, уточняет Sota.

RusNews пишет, что поддержать Кара-Мурзу пришли политик Григорий Явлинский, председатель «Яблока» Николай Рыбаков, а также дипломаты из Великобритании, США, Чехии, Австралии, Новой Зеландии, Швейцарии, Франции, Канады и Польши.

В апреле Мосгорсуд приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным по статьям о «государственной измене», а также об осуществлении деятельности «нежелательной» организации и о распространении «фейков» про российскую армию. Кара-Мурза не признал вину.

Под арестом Кара-Мурза находился с апреля 2022 года. В марте 2023 года его адвокаты сообщили, что у политика была диагностирована нижних конечностей. Этот диагноз входит в список заболеваний, с которыми в России нельзя содержать людей под стражей, однако суд это проигнорировал.

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