ЦБ опустил курсы доллара и евро на четыре рубля. Из-за санкций регулятор несколько дней назад изменил методику их расчета

Центробанк установил официальный курс доллара на 20 июня на уровне 82,63 рубля. Это на 4,41 рубля меньше, чем днем ранее.

Официальный курс евро — 89,9 рубля. По сравнению с предыдущим днем евро опустился на 4,21 рубля.

С 13 июня Мосбиржа, попавшая под санкции США, приостановила торги долларом и евро. Из-за этого Центробанк был вынужден поменять методику расчета курса. Теперь для него используется отчетность банков по результатам сделок на внебиржевом рынке.

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