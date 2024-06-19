ЦБ опустил курсы доллара и евро на четыре рубля. Из-за санкций регулятор несколько дней назад изменил методику их расчета
Источник: Банк России
Центробанк установил официальный курс доллара на 20 июня на уровне 82,63 рубля. Это на 4,41 рубля меньше, чем днем ранее.
Официальный курс евро — 89,9 рубля. По сравнению с предыдущим днем евро опустился на 4,21 рубля.
С 13 июня Мосбиржа, попавшая под санкции США, приостановила торги долларом и евро. Из-за этого Центробанк был вынужден поменять методику расчета курса. Теперь для него используется отчетность банков по результатам сделок на внебиржевом рынке.