Сам факт визита президента России в КНДР — мировая сенсация, но совместное заявление Владимира Путина и Ким Чен Ына по итогам переговоров оказалось сенсацией еще больших масштабов. Лидерами подписан договор о стратегическом партнерстве. Это новый основополагающий документ отношений России и КНДР. <…> Контакты развиваются по всем направлениям, каким это возможно с учетом санкций Совбеза ООН в отношении КНДР. Санкции эти, впрочем, вводились в совершенно иных политических обстоятельствах. <…> Оценки Москвы и Пхеньяна относительно коренных причин эскалации напряженности в этой части мира совпадают. <…> Кстати, что касается международной повестки, позиции наших стран по большинству вопросов схожи.

Такой встречи в Пхеньяне, пожалуй, еще не было. Главная площадь имени Ким Ир Сена вся украшена флагами России и КНДР. На центральном месте портреты лидеров двух стран. <…> Вот появляется кортеж главного гостя. Площадь взрывается торжественным маршем и приветствиями, что скандируют тысячи корейцев. Об лидера приветствуют министров и губернаторов. Первым звучит гимн России, а сразу следом — военный парад. В кабриолете, стоя, Путин и Ким Чен Ын объезжают площадь под салют, запуск воздушных шаров и «Широка страна моя родная». Люди скандируют фамилию российского президента: «Корейско-русская дружба и сплоченность. Мы приветствуем Путина!». <…>

Несмотря на относительную закрытость, КНДР торгует с более чем сотней стран мира. <…> Мешают Пхеньяну две тысячи санкций. Часть ввел Совбез ООН, только они нелегитимны. Остальное — на совести Вашингтона, из-за планов которого ударить по КНДР Пхеньян и начал свою ядерную программу. Российскую борьбу с такой политикой США корейцы полностью поддерживают и понимают причины . У Путина насыщенная программа. После переговоров в узком и расширенном составе самая важная встреча тет-а-тет и подписание документов. Торжественная часть тоже еще не окончена. Хозяева обещают государственный прием, где лидеры смогут поднять бокалы за развитие отношений и концерт — еще более грандиозный, чем встреча на площади Ким Ир Сена.

Путин находится с государственным визитом в КНДР. Встречали российского президента очень торжественно. Лидер КНДР накануне лично прибыл в аэропорт Пхеньяна. Главы двух государств тепло приветствовали друг друга. <…> [В ходе переговоров] Ким Чен Ын подчеркнул, что ситуация в современном мире быстро меняется и осложняется, и в этих условиях Пхеньян намерен и дальше укреплять стратегическое взаимодействие с Москвой. Путин в ответ поблагодарил корейского лидера за безоговорочную поддержку российской политики и отметил давние связи между двумя народами. После переговоров в расширенном составе состоялась беседа Путина и Ким Чен Ына в формате тет-а-тет, затем прошла церемония подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

На пресс-конференции по итогам переговоров Путин заявил, что договор содержит пункт о действиях участников в случае агрессии против одного из них. Каких-то комментариев из западных стран на это заявление российского президента пока не последовало. Это действительно знаковый аспект в отношениях Москвы и Пхеньяна. Но в целом на сближение России и КНДР там [на Западе] реагируют нервно. В российском МИДе эту реакцию назвали «истерической» и «судорожной».

Фото на обложке: Кристина Кормилицына / Спутник / AP / Scanpix / LETA