Россия и КНДР заключили «исключительно миролюбивый» договор о взаимной помощи в случае войны. Ким Чен Ын заявил о «полной поддержке» вторжения в Украину Главное о визите Путина в Северную Корею

Владимир Путин и Ким Чен Ын на встрече в Пхеньяне Гавриил Григоров / Спутник / РИА Новости / AFP / Scanpix / LETA

Владимир Путин приехал в КНДР впервые с 2000 года. Тогда страной руководил отец нынешнего лидера Северной Кореи Ким Чен Ир. Президента России в аэропорту Пхеньяна лично встретил Ким Чен Ын. Приглашение посетить страну он передал Путину во время своего визита в РФ в сентябре 2023 года. В Пхеньяне к приезду российского президента развесили его портреты и российские флаги. Вместе с Путиным в Северную Корею приехали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак и другие чиновники.

Россия и КНДР заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Путин, говоря об этом соглашении, назвал его «фундаментальным документом, который ляжет в основу отношений двух государств на долгие годы вперед». На пресс-конференции после подписания соглашения президент РФ заявил, что новый договор предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Он также отметил, что Россия «не исключает для себя военно-технического сотрудничества с КНДР в соответствии с подписанным документом». Ким Чен Ын сказал, в свою очередь, что договор носит «исключительно миролюбивый и оборонительный характер».

Ким Чен Ын заявил о «полной поддержке» войны, которую Россия ведет против Украины. Он утверждает, что Россия играет важную роль «в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире», а направлена на «защиту суверенитета и интересов безопасности». Лидер Северной Кореи также заявил, что отношения России и КНДР вступают в период «нового расцвета, который невозможно сравнивать даже с периодом корейско-советских отношений прошлого века». Он назвал «российских товарищей» «самыми честными друзьями и соратниками». Ким Чен Ын похвалил Путина за «дальновидность» и объявил его «самым дорогим другом корейского народа».

В свою очередь Путин поблагодарил КНДР за последовательную поддержку политики РФ, «в том числе на украинском направлении», а также в контексте борьбы России с «навязываемой на протяжении десятилетий гегемонистской политикой, империалистической политикой США и их сателлитов».

Накануне визита в КНДР Путин написал статью для северокорейской газеты «Нодон синмун». Среди прочего, он рассуждал в статье об истории и развитии российско-корейских отношений, войне в Украине, «неоколониальной диктатуре» США, которой противостоят Россия и КНДР. Также президент РФ выражал благодарность Северной Корее за «твердую поддержку» войны в Украине и солидарность с Россией по ключевым международным вопросам.

Путин пригласил Ким Чен Ына в Москву. Он также заявил, что в результате предыдущего визита лидера КНДР в Россию страны «значительно продвинулись в строительстве межгосударственных связей». Тогда Ким Чен Ын провел переговоры с Путиным и тогдашним министром обороны Сергеем Шойгу. Западные эксперты полагали, что визит северокорейского лидера мог быть связан с переговорами о поставках вооружений и обмене военными технологиями. Официально о подобных договоренностях стороны не сообщали.

Ким Чен Ыну подарили лимузин Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз. Путину — «достаточно художественные изображения, включая бюсты». Aurus у северокорейского лидера уже есть — ему передали его вскоре после визита в Россию. Теперь их будет два. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заметил, что Путин получил «тоже хорошие подарки» — они «связаны с изображением нашего президента». «Там несколько вариантов изображений», — добавил Ушаков.

В честь визита Путина в Пхеньяне прошел концерт, на котором исполнили «Катюшу» и «Священную войну», а также песни Шамана, группы «Любэ», Григория Лепса и Олега Газманова.

За время войны с Украиной Россия резко нарастила военное сотрудничество с КНДР. Сближение стран было обусловлено в том числе тем, что после начала вторжения российские военные столкнулась с нехваткой боеприпасов — и Северная Корея стала одной из немногих стран, которые оказались готовы поставлять их Москве. Первые сообщения о том, что РФ закупает северокорейское вооружение, появились осенью 2023 года. Западные СМИ писали, что с тех пор КНДР могла передать России миллионы ракет и снарядов. Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung предполагала, что окончательно согласовать поставки вооружений Путин с Ким Чен Ыном могли во время встречи на космодроме Восточный в сентябре 2023 года.

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