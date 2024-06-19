Путин и Ким Чен Ын подписали договор о стратегическом партнерстве России и КНДР. Он предусматривает оказание взаимной помощи при агрессии против участников договора

Владимир Путин и Ким Чен Ын заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, в рамках государственного визита Путина в Северную Корею были подписаны межправительственные соглашения о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная.

На пресс-конференции после подписания соглашения президент РФ заявил, что новый договор предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Он также отметил, что Россия «не исключает для себя военно-технического сотрудничества с КНДР в соответствии с подписанным документом».

Лидер КНДР в свою очередь сказал, что договор носит «исключительно миролюбивый и оборонительный характер» и призван защищать и отстаивать интересы народов двух стран. «Не сомневаюсь в том, что он станет движущей силой, ускоряющей создание нового многополярного мира. Время изменилось. Также изменился статус КНДР и РФ в мировой геополитической структуре», — добавил Ким Чен Ын.

Как отмечает «Интерфакс», новый договор приходит на смену основополагающим документам между Россией и Северной Кореей, которые подписывали лидеры стран в 1961, в 2000 и 2001 годах.

Владимир Путин во второй раз посетил Пхеньян. Впервые он был с визитом в КНДР в 2000 году.

Смотрите также

Улицы Пхеньяна — в баннерах с Путиным Как в КНДР встречали президента России. Фотографии

Смотрите также

Улицы Пхеньяна — в баннерах с Путиным Как в КНДР встречали президента России. Фотографии