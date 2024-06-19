«Товарищ Ким Чен Ын тепло обнял его. Высшие лидеры делились сокровенными думами во время задушевного разговора, пока ехали в место ночлега» Пропаганда КНДР горячо приветствует товарища Владимира Владимировича Путина

Владимир Путин и Ким Чен Ын в автомобиле Aurus во время визита президента России в Пхеньян Гавриил Григоров / Спутник / imago images / Scanpix / LETA

Президент России Владимир Путин впервые с 2000 года приехал в Пхеньян и провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Северокорейское агентство посвятило визиту материал под заголовком «Историческая встреча, имеющая особое значение во всестороннем расцвете корейско-российской дружбы». Вот дословные выдержки из официальной русскоязычной версии этой статьи.

Пхеньянский международный аэропорт, куда прибудет президент РФ товарищ Владимир Владимирович Путин как наивысший государственный гость с государственным визитом в нашу страну… был охвачен атмосферой горячего приветствия. На флагштоках развевались государственные флаги КНДР и РФ.

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Уважаемый товарищ имел трогательную встречу с товарищем Владимиром Владимировичем Путиным.

Товарищ Ким Чен Ын, не сдерживая радости оттого, что снова встретился с товарищем Путиным в Пхеньяне через 270 с лишним дней после встречи с ним на космодроме Восточный в сентябре 2023 года, крепко пожал ему руку и тепло обнял его.

Товарищ Владимир Владимирович Путин выразил радость от визита в Пхеньян и глубокую благодарность за то, что товарищ Ким Чен Ын лично выехал в аэропорт, чтобы тепло встретить его.

Товарищу Путину подарила букет цветов женщина.

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Товарищ Ким Чен Ын сел в спецмашину президента, чтобы лично сопровождать товарища Путина в место ночлега.

Высшие лидеры, проезжая по прекрасным улицам Пхеньяна, где открылся замечательный ночной пейзаж, делились сокровенными думами и обменялись мнениями для более надежного развития отношений между КНДР и РФ в соответствии с общими стремлениями и волей народов двух стран в ходе нынешней встречи.

Высшие лидеры КНДР и РФ прибыли в место ночлега — резиденцию для почетных гостей «Кымсусан».

Товарищ Ким Чен Ын, сопровождая товарища Путина, продолжал задушевный разговор с ним.

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Визит товарища Владимира Владимировича Путина в нашу страну… надежно стимулирует… развитие корейско-российских отношений, укрепленных в ходе проверки истории из поколения в поколение, из века в век, и энергично подтягивает дело строительства могучего государства, чего желают народы двух стран.