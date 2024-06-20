Беспилотники атаковали несколько регионов России. В Адыгее и Тамбовской области загорелись нефтебазы, в Краснодарском крае погиб один человек

Украинские беспилотники в ночь на 20 июня атаковали несколько регионов России, сообщает Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, средства ПВО перехватили и уничтожили шесть дронов над территорией Республики Адыгея, три — над Брянской областью, три — над Краснодарским краем, по одному — над Ростовской, Белгородской и Орловской областями.

О последствиях атаки беспилотников в сообщении Минобороны ничего не говорится.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что под атаку попал город Славянск-на-Кубани. В результате полностью разрушен частный дом, погибла местная жительница.

В поселке Энем Тахтамукайского района в Адыгее из-за атаки дронов произошел пожар на нефтебазе. Глава республики Мурат Кумпилов сообщил, что в 6 утра спасатели потушили пожар, его площадь составила 400 квадратных метров. Пострадавших нет. В Энеме находится нефтебаза «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт».

Об атаке беспилотников также сообщил глава Тамбовской области Максим Егоров. В результате «произошел хлопок и возгорание» резервуара на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе. По данным губернатора, в Первомайском муниципальном округе обнаружены остатки дрона, который «разорвался в воздухе».

Телеграм-канал Mash утверждает, что Платоновскую нефтебазу атаковали три украинских дрона-камикадзе.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что на территории Покровского района сбит беспилотник. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Нефтебазы, находящиеся на территории России, регулярно подвергаются атакам украинских беспилотников. В ночь на 18 июня после атаки дронов начался пожар на нефтебазе в Азове в Ростовской области. Спустя сутки в МЧС сообщили, что пожар удалось локализовать на площади 3200 квадратных метров, однако вечером 19 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что там произошла разгерметизация второго резервуара. В итоге площадь пожара увеличилась до 6,3 тысячи квадратных метров.