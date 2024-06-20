Human Rights Watch: российские власти занимаются искоренением украинского языка на оккупированных территориях

Власти РФ насаждают кремлевскую пропаганду, искореняют украинский язык и преследуют отказывающихся от сотрудничества учителей на оккупированных территориях Украины. Об этом говорится в докладе правозащитной организации Human Rights Watch «Образование под оккупацией», посвященном насильственной русификации системы школьного образования в аннексированных регионах Украины.

Исследование основано на интервью с 42 педагогами и работниками школ из Харьковской области, переживших российскую оккупацию 2022 года. Также правозащитники поговорили с учителями, насильно перемещенными или бежавшими с оккупированных территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

По оценкам властей Украины, сейчас на оккупированных Россией территориях находятся около миллиона школьников, более 62 тысяч из них продолжают дистанционное обучение по украинской программе. Остальных детей оккупационные власти заставляют заниматься по российской школьной программе, жестко ограничивая преподавание на украинском языке и используя учебники по истории, которые оправдывают вторжение РФ и изображают Украину как «неонацистское государство». Также детей заставляют проходить начальную военную подготовку.

Украинским учителям, которые отказываются от сотрудничества с оккупационными властями, угрожают, лишают их свободы и применяют к ним пытки, говорится в докладе HRW. Авторы приводят в пример случай директора школы в поселке Боровское Харьковской области, которого пытали и неделю держали в заключении за отказ передать личные дела учащихся и другие школьные документы.

Кроме того, власти РФ наказывали тех, кто продолжает обучаться или преподавать по украинской программе, а также угрожали родителям учеников штрафами и лишением прав или свободы за нежелание переводить детей в пророссийские школы.

Действия российских властей нарушают требования права международных конфликтов, которое запрещает оккупационной державе менять законы на оккупированной территории, в том числе в сфере образования, делают вывод правозащитники. «Насаждение Россией изменений в системе образования на оккупированных территориях также нарушает и другие международные стандарты в сфере прав человека, в том числе запрет пропаганды войны, право ребенка на образование на родном языке и право родителей принимать решения, касающиеся образования своих детей», — говорится в докладе.

Также авторы призывают власти Украины не обвинять в «коллаборационной деятельности» и не подвергать санкциям учителей на оккупированных территориях, которые обучают детей по российской учебной программе. Некоторые учителя были вынуждены работать в условиях оккупации, чтобы выжить, поясняют в HRW.

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