Страны ЕС согласовали 14-й пакет санкций против России

Послы стран Евросоюза согласовали 14-й пакет санкций против России, говорится в сообщении бельгийского председательства в Совете ЕС в соцсети X.

«Этот пакет предусматривает новые целевые меры и максимизирует воздействие существующих санкций, закрывая лазейки», — отметили в представительстве.

Других подробностей в сообщении не приводится.

Издание EUobserver, ссылаясь на проект документа, писало, что новые санкции предусматривают ограничения на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ), экспорт гелия, доступ к технологиям двойного назначения и торговлю украденными в Украине произведениями искусства.

Кроме того, по информации издания, под европейские санкции попадут 20 физических и 22 юридических лица, среди которых Таймураз Боллоев (президент компании «Балтика», который возглавил ее после того, как она была фактически национализирована), бизнесмены Игорь Алтушкин и Роман Троценко, певица Полина Гагарина.

«Настоящее время» ранее сообщало, что санкции также введут против «Института развития интернета» (ИРИ). По версии ЕС, организация финансирует производство «проектов в аудиовизуальном секторе, такие как телесериалы, видеоигры и фильмы, поддерживающие агрессивную войну России».

Немецкое агентство DPA отмечало, что новый пакет европейских санкций против России должен был быть согласован к 13 июня — началу саммита «Большой семерки». Однако этого не удалось сделать из-за позиции Германии, которую не устроили новые ограничения, касающиеся обхода европейских санкций. В Берлине опасаются, что за нарушения могут быть привлечены к ответственности немецкие компании.