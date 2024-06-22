Война Восемьсот пятидесятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 21 июня читайте здесь, фотографии этого дня смотрите тут.
Главные новости:
- Россия нанесла ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры в Запорожской и Львовской областях. В Ивано-Франковске повреждены корпуса учебного заведения
- США ограничили радиус применения своего оружия Украиной 100 километрами от российско-украинской границы, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
- «Коммерсант»: вербовкой на войну фигурантов уголовных дел начали заниматься сотрудники МВД, МЧС, таможни и судебные приставы
Учебное заведение в Ивано-Франковске, корпуса которого пострадали в результате ночного ракетного обстрела, это Национальный технический университет нефти и газа.
Минобороны РФ заявило, что ночью был нанесен удар «по объектам энергетики Украины, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса, а также по складам боеприпасов и авиационных средств поражения, поставленных ВСУ западными странами».
Ранее в Украине заявили, что атаке подверглись объекты инфраструктуры во Львовской и Запорожской областях, а также корпуса учебного заведения в Ивано-Франковске.
В Салтыково Белгородской области в результате артиллерийского обстрела погиб мужчина, заявил губернатор Гладков
По его словам, это произошло в результате попадания снаряда на территорий сельскохозяйственного предприятия.
Сотрудники МВД, ФСБ, МЧС, Федеральной таможенной службы и Федеральной службы судебных приставов получили указание предлагать подозреваемым и обвиняемым по уголовным делам заключить контракт с Минобороны и получить освобождение от уголовной ответственности, сообщает «Коммерсант».
РИА Новости утверждает, что целью ночного ракетного удара по Ивано-Франковску было расположение ВСУ в одном из учебных заведений и что после атаки городские больницы якобы были «переполнены ранеными военными ВСУ». Источником информации российское государственное агентство называет «координатора николаевского подполья».
Ранее власти Ивано-Франковской области сообщили, что в результате обстрела были частично разрушены несколько корпусов учебного заведения. Руководитель областной администрации Светлана Онищук заявила, что, «к счастью, обошлось без жертв».
Украинский OSINT-проект DeepState, близкий к министерству обороны Украины, сообщил, что российские войска продвигаются в районе Торецка Донецкой области. В сообщении говорится о «провале обороны» в поселке Пивничное и о захвате села Шумы.
Торецк расположен в 25 километрах к югу от Часова Яра, на который также наступают российские войска. ВС РФ начали атаки на Торецк и соседний Нью-Йорк с юга недавно, после нескольких месяцев затишья, писал в последней сводке отдел «Разбор».
В Белгородской области мужчина пострадал после атаки дронов-камикадзе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, житель Борисовского района был контужен, его доставили в больницу.
Минобороны России заявило, что ночью российские военные уничтожили пять украинских беспилотников — два в Смоленской области, два в Брянской области и один над Азовским морем.
Глава администрации Донецкой области Вадим Филашкин заявил о гибели пяти жителей региона за сутки в результате действий россиян. Семь человек получили ранения.
В ночь на 22 июня Россия атаковала территорию Украины 16 крылатыми ракетами и 13 беспилотниками «Шахед», заявил командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук. По его словам, были сбиты все беспилотники и 12 крылатых ракет.
В «Укрэнерго» заявили, что в результате ночных атак было повреждено оборудование энергетической инфраструктуры в Запорожской и Львовской областях, в Запорожье пострадали два человека. В Львовской области на атакованном объекте начался пожар.
Ракетный удар был также нанесен, по сообщению украинских властей, по учебному заведению в Ивано-Франковской области; несколько корпусов были частично разрушены.
Власти Ивано-Франковска сообщили, что в результате ракетного удара получили повреждения жилые дома; в здании детского сада выбило окна.
США ограничили радиус применения американского оружия, которым Украина может бить по территории России, 100 километрами от российско-украинской границы, пишет The Washington Post со ссылкой на двух украинских чиновников.
По словам источников, это ограничение не позволяет Киеву наносить удары по ключевым аэродромам, с которых взлетают российскими самолеты, несущие управляемые авиабомбы.
Американские чиновники отказались назвать газете ограничение, действующее для поставляемого Украине оружия, но при этом отметили, что утверждение о 100 километрах «неверно».
Здравствуйте. Сегодня 850-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.