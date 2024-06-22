Война Восемьсот пятидесятый день. Онлайн «Медузы»

Минобороны РФ заявило, что ночью был нанесен удар «по объектам энергетики Украины, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса, а также по складам боеприпасов и авиационных средств поражения, поставленных ВСУ западными странами».

Ранее в Украине заявили, что атаке подверглись объекты инфраструктуры во Львовской и Запорожской областях, а также корпуса учебного заведения в Ивано-Франковске.