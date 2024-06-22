The Washington Post: ограничения США на использование Киевом американского оружия не позволяют наносить удары по ключевым российским аэродромам

США ограничили радиус применения американского оружия, которым Украина может бить по территории России, 100 километрами от российско-украинской границы. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на двух украинских чиновников.

По их словам, это не позволяет Киеву наносить удары по ключевым аэродромам, с которых взлетают российскими самолеты, несущие управляемые авиабомбы.

Американские чиновники отказались назвать ограничение, действующее для применения поставляемого Украине оружия. При этом они отметили, что утверждение о 100 километрах «неверно».

Один из представителей Минобороны Украины заявил, что разрешение на использование американского оружия для ударов по территории России «определенно изменило ситуацию», российские войска «почувствовали это, особенно на линии фронта». Но, по его словам, «ни дальнобойность, ни виды оружия не являются достаточными».

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что разрешение на использование американского оружия по территории РФ изменило ситуацию для города. На это повлияли, в частности, удары по пусковым установкам С-300/С-400, после этого обстрелы Харькова прекратились. При этом город остается «под постоянной угрозой» от управляемых авиабомб, которые российские войска сбрасывают с самолетов.

20 июня представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер заявил, что Украина может использовать американское оружие для ударов по любым российским силам, атакующим украинскую сторону через границу, а не только Харьковскую область.

В конце мая стало известно, что президент США Джо Байден дал Украине разрешение использовать американское оружие для ударов по целям на территории России на харьковском направлении — чтобы предотвратить атаки российских войск.

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