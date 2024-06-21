Пентагон: Украина может использовать американское оружие для ударов по приграничным территориям РФ не только на харьковском направлении

Украина может использовать американское оружие для ударов по любым российским силам, атакующим украинскую сторону через границу, а не только Харьковскую область. Об этом сообщает Politico со ссылкой на американских чиновников.

Эту информацию подтвердил представитель Пентагона, генерал-майор Патрик Райдер, пишет Reuters.

«Способность открывать ответный огонь — вот на что направлена эта политика. Когда мы видим, что российские войска ведут огонь через границу, Украина может открыть ответный огонь по этим наземным силам, используя боеприпасы, предоставленные США», — сказал он.

Райдер назвал такие действия самообороной, на которую Украина имеет право.

Reuters напоминает, что похожий комментарий сделал в интервью PBS советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Речь идет не о географии. Речь идет о здравом смысле. Если Россия атакует или собирается атаковать Украину со своей территории, имеет смысл позволить Украине нанести ответный удар по силам, которые наносят удары по ней из-за границы», — сказал он.

В конце мая стало известно, что президент США Джо Байден дал Украине разрешение использовать американское оружие для ударов по целям на территории России на харьковском направлении — чтобы предотвратить атаки российских войск. Вскоре Associated Press сообщило, что ВСУ использовали американское оружие для ударов по Белгородской области.

Президент России Владимир Путин заявил, что удары западным оружием по целям на территории РФ повлекут «асимметричный ответ».

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