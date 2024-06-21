Война Восемьсот сорок девятый день. Онлайн «Медузы»

Украина может использовать американское оружие для ударов по любым российским силам, атакующим украинскую сторону через границу, а не только Харьковскую область.

Эту информацию подтвердил представитель Пентагона, генерал-майор Патрик Райдер, пишет Reuters.

«Способность открывать ответный огонь — вот на что направлена эта политика. Когда мы видим, что российские войска ведут огонь через границу, Украина может открыть ответный огонь по этим наземным силам, используя боеприпасы, предоставленные США», — сказал он.

Райдер назвал такие действия самообороной, на которую Украина имеет право.