Война Восемьсот сорок девятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 20 июня читайте здесь.
Генштаб ВСУ прокомментировал ночную атаку дронов
В ведомстве утверждают, что в Брянской области и аннексированном Крыму был нанесен удар по радиолокационным станциям и центрам радиоэлектронной разведки. В Краснодарском крае были атакованы места хранения дронов «Шахед» и пункты управления расчетами дронов.
Южная Корея может поставить Украине 155-мм артиллерийские снаряды, системы противовоздушной обороны и другое оружие, сообщает «Ренхап».
По данным южнокорейского агентства, в администрации президента Юн Сок Ёля пока изучают возможность поставок.
Таким образом Сеул может отреагировать на новое оборонное соглашение России и Северной Кореи.
Украина может использовать американское оружие для ударов по любым российским силам, атакующим украинскую сторону через границу, а не только Харьковскую область.
Эту информацию подтвердил представитель Пентагона, генерал-майор Патрик Райдер, пишет Reuters.
«Способность открывать ответный огонь — вот на что направлена эта политика. Когда мы видим, что российские войска ведут огонь через границу, Украина может открыть ответный огонь по этим наземным силам, используя боеприпасы, предоставленные США», — сказал он.
Райдер назвал такие действия самообороной, на которую Украина имеет право.
Белый дом запретил продажу программного обеспечения «Лаборатории Касперского» в США из-за угрозы национальной безопасности
«Россия продемонстрировала, что у нее есть потенциал и более того, намерение использовать российские компании, такие как „Касперский“, для сбора и использования личной информации американцев в качестве оружия», — заявила глава министерства торговли США Джина Раймондо.
С 20 июля 2024 года «Лаборатории Касперского» будет запрещено заключать новые соглашения в США, а с 29 сентября — предоставлять обновления существующим клиентам. «Лаборатория Касперского» также будет добавлена в список, ограничивающий американских поставщиков в ведении бизнеса с компанией.
- Власти США давно подозревают «Лабораторию Касперского» в связях с российскими спецслужбами. Так, в 2017 году госучреждениям запретили использовать антивирус компании, а весной 2022 года Федеральная комиссия по связи США включила «Лабораторию Касперского» в список компаний, чье оборудование угрожает национальной безопасности страны.
Ночью российские военные запустили по Украине четыре ракеты
По заявлению командующего Воздушных сил Украины Николая Олещука, все ракеты Х-59/Х-69 были сбиты в Кировоградской и Херсонской областях.
Минобороны РФ заявило, что перехватило 114 беспилотников
При этом о последствиях налетов ведомство ничего не сообщает.
Минобороны также отчиталось, что силы морской авиации Черноморского флота уничтожили шесть безэкипажных катеров ВМС Украины.
Краснодарский край подвергся массированной атаке украинских дронов. Погиб один человек
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что под атаку дронов попали объекты гражданской инфраструктуры региона. В Краснодаре повреждено здание котельной рядом, а в Северском районе на территории нефтеперерабатывающего завода повреждены административные здания.
По словам Кондратьева, среди работников есть пострадавшие. В результате падения обломков беспилотника погиб один из сотрудников котельной, позже добавил он.
В оперативном штабе Краснодарского крае сообщили, что под атаку беспилотников попали Темрюкский, Ейский и Северский районы. Повреждения получило здание автовокзала «Южный». По данным штаба, пострадало четыре человека. Два человека ранены на территории Ильинского НПЗ, где после атаки беспилотников начался пожар.
Здравствуйте. Мы продолжаем в прямом эфире следить за войной в Украине и связанными с ней событиями в России и в мире. Спасибо, что читаете нас.