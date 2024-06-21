Белый дом ввел запрет на продажу программного обеспечения «Лаборатории Касперского» в США из-за угрозы национальной безопасности

Администрация Байдена вводит запрет на продажу антивирусного программного обеспечения «Лаборатории Касперского» в США из-за предполагаемого влияния российского правительства, пишет ABC News со ссылкой на заявление министерства торговли США.

«Россия продемонстрировала, что у нее есть потенциал и более того, намерение использовать российские компании, такие как „Касперский“, для сбора и использования личной информации американцев в качестве оружия», — заявила глава министерства Джина Раймондо.

С 20 июля 2024 года «Лаборатории Касперского» будет запрещено заключать новые соглашения в США, а с 29 сентября — предоставлять обновления существующим клиентам. «Лаборатория Касперского» также будет добавлена в список, ограничивающий американских поставщиков в ведении бизнеса с компанией.

Власти США опасаются, что доступ программного обеспечения к компьютерным системам может привести к краже конфиденциальной информации или установке вредоносного ПО, уточняет Reuters со ссылкой на источник.

По словам Раймондо, тем, кто продолжит пользоваться продуктами «Лаборатории Касперского», не грозят штрафы, но она призвала американцев «самым решительным образом» прекратить использование ПО компании.

Программное обеспечение «Лаборатории Касперского» вызывает обеспокоенность властей США как минимум с 2017 года — они подозревают компанию в связях с российскими спецслужбами. По словам американских чиновников, российское правительство имеет полный доступ к системам компании и следовательно — к данным всех ее клиентов.

В 2017 году власти США запретили госучреждениям использовать антивирус «Лаборатории Касперского», а весной 2022 года Федеральная комиссия по связи США включила ее в список компаний, чье оборудование угрожает национальной безопасности страны.

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