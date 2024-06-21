«Или в Минобороны, или *****» «Русская служба Би-би-си» рассказала, что произошло с наемниками ЧВК Вагнера спустя год после мятежа Евгения Пригожина

Vladimir Nikolaev / AFP / Scanpix / LETA

23 июня 2023 года основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин устроил мятеж, во время которого подразделения наемников, не встретив сопротивления, вошли в Ростов-на-Дону и, как утверждалось, планировали пойти «маршем справедливости» на Москву. Но уже вечером 24 июня «вагнеровцы» отправились обратно в полевые лагеря, а Кремль объявил, что наемники смогут заключить контракты с Минобороны либо уйти в Беларусь. Через два месяца, 23 августа, самолет с Пригожиным и его соратниками разбился в Тверской области. Активы Пригожина унаследовал его сын, а с наемниками в Сирии и Африки, где ЧВК Вагнера активно действовала много лет, теперь работает Минобороны. «Русская служба Би-би-си» рассказала, что произошло с ЧВК Вагнера за год, прошедший с попытки мятежа.

Сирия

О присутствии наемников ЧВК Вагнера в Сирии известно с 2015 года. После мятежа Пригожина эту страну называли одним из направлений, куда могли бы направиться ее участники. Однако теперь все люди, находящиеся там, контролируется министерством обороны России. По словам двух собеседников «Русской службы Би-би-си», знакомых с положением «вагнеровцев» в Сирии, находящимся там наемникам предложили заключить контракты с Минобороны.

«Или Минобороны, или ***** [проваливайте]», — цитирует издание одного из бывших командиров ЧВК.

«Би-би-си» отмечает, что по итогам президентских выборов в России в марте 2024 года выяснилось, что по сравнению с 2021 годом, когда проходили выборы в Госдуму, российский контингент в Сирии увеличился на 500 человек. Издание предполагает, что это связано с тем, что находящиеся там наемники влились в ряды российской армии, подписав контракты.

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Африка

В конце 2023 года стало известно, что Россия приступила к формированию «Африканского корпуса», который должен был заменить действующие на континенте структуры ЧВК Вагнера. Тогда же «Ведомости» писали, что корпус должен появиться в Буркина-Фасо, Ливии, Мали, Центральноафриканской республике и Нигере. Подчиняться новая структура будет напрямую Минобороны, а курировать ее будет замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров. С сентября по декабрь 2023 года Евкуров вместе с курирующим генералом ГРУ Владимиром Алексеевым ездил несколько раз в страны Африки для «налаживания нового формата взаимодействия с африканскими странами, где ранее военно-политическая поддержка оказывалась через частные военные компании».

«Би-би-си» пишет, что в некоторых африканских странах наемники «Вагнера» действительно вошли в «Африканский корпус», подписав контракты с Минобороны. К лету 2024 года единственным государством, где ЧВК Вагнера продолжала свою работу в условно прежнем формате, оставалась только ЦАР.

Из публикации «Би-би-си» следует, что деятельностью наемников в ЦАР руководит Павел Пригожин — сын Евгения Пригожина. «Москва дала наследнику добро на то, чтобы продолжать заниматься в Африке тем, чем занимался отец. С условием, что это не противоречит интересам России», — отмечает один из собеседников издания, прежде работавший с Евгением Пригожиным.

Сын Пригожина также попытался «оживить и политические проекты, которые его отец вел на африканском континенте».

«Империя Пригожина снова подала признаки жизни. Они обратились к нам (к кому, „Би-би-си“ не уточняет, — прим. „Медузы“) в связи с разными проектами в Африке. И, судя по всему, все согласовано с кем-то в Москве. Их интересует Южная Африка. И в первую очередь ЮАР. Направления все те же. Политические процессы, выборы, влияние на общественное мнение через СМИ. В 2024 году всеобщие выборы в ЮАР, Намибии, Мозамбике, Ботсване», — рассказал собеседник издания.

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Россия

В конце октября 2023 года командир подразделения спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что бывшие наемники ЧВК Вагнера переходят в подразделения спецназа «Ахмат» и отправляются на войну с Украиной. По его словам, идет «массовое пополнение» из бойцов «Вагнера», в том числе среди бывших командиров. Глава Чечни Рамзан Кадыров даже называл конкретную цифру — более 170 бывших наемников перешли в «Ахмат».

Собеседники «Би-би-си» тогда говорили, что на самом деле в «Ахмат» ушло не более 50 человек, а единственный заметный командир, согласившийся на переход — бывший начальник штаба 13-го штурмового отряда ЧВК Вагнера Сергей Петренко с позывным «Гранит». Его решение объяснили тем, что он встречается с пропагандистской Анастасией Кашеваровой, которая, как отмечает издание, «практически официально помогает чеченскому руководству с PR-сопровождением их деятельности».

5 апреля Кадыров сообщил, что к «Ахмату» согласился присоединиться один из действительно известных командиров наемников — Александр Кузнецов с позывным «Ратибор». По словам главы Чечни, вместе с «Ратибором» в спецназ должны были якобы вступить три тысячи бывших наемников. На следующий день Кузнецов записал видео, в котором сказал: «Братка, я уверен, что мы возьмем всех. Всех, кто с нами, всех, кто за Родину. <…> Все будет то же самое, как в ЧВК „Вагнер“, один в один. Без всяких бумажек <…> и прочего. Вся кухня наша остается та же, ниче не меняется».

Присоединились ли к «Ахмату» три тысячи бывших «вагнеровцев», неизвестно.

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