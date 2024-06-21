Прокуратура нашла признаки «реабилитации нацизма» в видеоуроках историка Тамары Эйдельман

Прокуратура Москвы провела проверку в отношении историка Тамары Эйдельман и выявила высказывания, «выражающие явное неуважение ко дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества, а также оскорбляющие память защитников Отечества».

В сообщении ведомства говорится, что эти высказывания были выявлены в ходе мониторинга сети в авторской программе на канале Эйдельман — вероятно, имеется в виду ее ютьюб-канал «Уроки истории с Тамарой Эйдельман».

По материалам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о реабилитации нацизма (354.1 УК).

Кроме того, московская прокуратура закончила проверку в отношении актрисы Яны Трояновой и направила материалы в следственные органы для инициирования дела по статье о возбуждении ненависти (пункт «а» части 2 статьи 282 УК). 11 июня глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести в отношении Трояновой проверку из-за интервью «Новой газете Европа», в котором актриса говорила, что россияне «заслуживают» призывы убивать русских из-за войны в Украине. «Конечно, мы сегодня заслуживаем, когда нам кричат в лицо: „Русских надо убивать, даже детей“. Или как украинцы говорят: „Хороший русский — мертвый русский“», — сказала Троянова.

Также прокуратура отчиталась, что инициировала возбуждение дела об уклонении от обязательств «иноагента» (часть 2 статьи 330.1 УК) в отношении певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой).

Эйдельман, Троянова и Монеточка объявлены Минюстом России «иноагентами». Тамару Эйдельман ведомство объявило «иностранным агентом» в сентябре 2022 года, Троянову — в ноябре 2023-го, а Монеточку — в январе 2023-го.