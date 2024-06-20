Война Восемьсот сорок восьмой день. Онлайн «Медузы»

Полиция Киева начала уголовное производство по факту надругательства над могилами военнослужащих ВСУ (часть 2 статьи 297 УК Украины), сообщили в ведомстве.

Полицейские узнали о происшествии от охранника парка «Аскольдова могила». По его словам, неизвестная женщина повредила портреты убитых военнослужащих, побила лампадки на могилах и вырвала цветы.

Как сообщали украинские СМИ, повреждены могилы военных Дмитрия Коцюбайло с позывным «Да Винчи», Андрея Пильщикова с позывным «Джус», а также Павла Петриченко.

Полиция ищет подозреваемую. Ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет.