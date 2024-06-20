Война Восемьсот сорок восьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 19 июня читайте здесь.
Главные новости:
- Постпреды стран ЕС согласовали 14-й пакет санкций против России.
- Российские дроны повредили объекты энергетической инфраструктуры в четырех областях Украины, сообщило «Укрэнерго».
- Россия атаковала Украину беспилотниками и ракетами. ВСУ заявили, что сбили 32 воздушных цели.
- Беспилотники атаковали несколько регионов России. В Адыгее и Тамбовской области загорелись нефтебазы, в Краснодарском крае погиб один человек.
К итоговому коммюнике саммита мира, который прошел 15-16 июня в Швейцарии, присоединилась Замбия, рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил власти страны за поддержку усилий по достижению мира.
Отмечаем рост поддержки саммита мира и его итогового коммюнике на всех континентах, в частности в Африке. Ценим, что Замбия, вместе с другими африканскими странами, занимает четкую позицию в поддержку Устава ООН, мира и прогресса.
Формула мира — это инклюзивный формат, который позволяет каждой стране высказаться и внести свой вклад в достижение общих целей.
Призываем все миролюбивые страны присоединиться к коммюнике и реализации формулы мира. Вместе мы способны восстановить мир, стабильное развитие и взаимоуважение в международных отношениях.
Полиция Киева начала уголовное производство по факту надругательства над могилами военнослужащих ВСУ (часть 2 статьи 297 УК Украины), сообщили в ведомстве.
Полицейские узнали о происшествии от охранника парка «Аскольдова могила». По его словам, неизвестная женщина повредила портреты убитых военнослужащих, побила лампадки на могилах и вырвала цветы.
Как сообщали украинские СМИ, повреждены могилы военных Дмитрия Коцюбайло с позывным «Да Винчи», Андрея Пильщикова с позывным «Джус», а также Павла Петриченко.
Полиция ищет подозреваемую. Ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Кроме того, российские военные обстреляли поселок Текстильное в Херсонской области, рассказал Прокудин. Под удар попал легковой атомобиль, погиб 43-летний мужчина.
Херсон остался без света после российского обстрела
Об этом сообщил глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин. По его словам, энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам. О других последствиях обстрела он не рассказал.
На двух объектах энергетики, поврежденных в результате ночной атаки войск РФ, пострадали семь сотрудников энергетических компаний, сообщает «Укрэнерго».
Пострадавшие госпитализированы с травмами разной степени тяжести, один из них — в тяжелом состоянии.
- Как ранее сообщали в «Укрэнерго», в результате ночной атаки были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях.
Сравнение двух визитов Владимира Путина в Пхеньян позволяет ясно увидеть траектории России и Северной Кореи в новом столетии. В начале века российский президент посещал КНДР как представитель глобального мира, мечтавший стать посредником между страной-изгоем и международным сообществом. К нынешнему же визиту Путин и сам подошел в статусе такого же изгоя. На его фоне даже Ким Чен Ын оказывается большим прагматиком. Путин же выглядит более страстным, обиженным, разгневанным и потому идеологически мотивированным участником этой пары. Ему не удалось привести Северную Корею в мировое сообщество, зато удалось привести Россию в Северную Корею, констатирует в материале для проекта Carnegie Politika старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Баунов.
Дроны СБУ атаковали нефтебазы в Тамбовской области и Адыгее
Об этом заявили источники «РБК-Украина». По их данным, бойцы спецназа СБУ поразили склад горюче-смазочных материалов АО «Тамбовнефтепродукт» и нефтебазы «Энемская» ООО «ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт».
«На этих объектах перерабатывали, хранили сырье и готовую продукцию, которая впоследствии шла на нужды российской армии», — утверждается в сообщении издания.
- Как сообщали ранее власти российских регионов, в результате атаки украинских беспилотников в ночь на 20 июня загорелись нефтебазы в Тамбовской области и Адыгее. При атаке в Краснодарском крае погибла мирная жительница.
Постоянные представители стран Евросоюза согласовали 14-й пакет санкций против России, сообщило председательство Бельгии.
«Этот пакет предусматривает новые меры и усиливает до максимума воздействие уже введенных санкций, закрывая лазейки», — говорится в сообщении.
- Среди прочего, как сообщалось, новые санкции будут включать ограничения в сфере торговли российским сжиженным природным газом.
- Западные СМИ сообщали, что 14-й пакет санкций не удавалось согласовать из-за позиции Германии, которую прежде всего не устраивали новые ограничения, касающиеся обхода европейских санкций.
Донецкая область
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Сводка Генштаба ВСУ. Главное о ситуации на фронте к 10:00 20 июня
- За сутки на фронте произошло 158 боевых столкновений.
- Войска РФ нанесли по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины три ракетных удара и совершил более 4000 обстрелов.
- ВСУ поразили 12 районов сосредоточения личного состава, четыре артиллерийских средства, три средства ПВО, станцию РЭБ, радиолокационную станцию и еще один важный объект противника.
- С начала суток произошло 47 боевых столкновений.
- На купянском направлении ВСУ отражают пять атак противника в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Тернов. Еще три атаки рядом со Стельмаховкой уже отбиты.
- На северском направлении идет бой в районе Раздолевки. Еще четыре атаки россиян отбиты.
- На краматорском направлении ВСУ отбили три атаки противника близи Ивановского и Андреевки. Еще три боя в районах Клещеевки и Калиновки продолжаются.
- На торецком направлении войска РФ пытаются вытеснить ВСУ с позиций вблизи Шумов и Нью-Йорка
- Особенно активной российская армия остается на Покровском направлении. С начала суток войска РФ 12 раз пытались прорвать оборону ВСУ на этом направлении в районах Александрополя, Новоалександровки, Сокола, Новоселовки Первой и Тоненького. 10 боев продолжаются. Ситуация напряженная.
- На кураховском направлении продолжаются семь атак россиян в районах Георгиевки, Победы, Константиновки и Парасковеевки.
- На Времеевском направлении войска РФ пытаются продвинуться из района Водяного.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
20 июня в Украине будет больше отключений света из-за ночной атаки российских военных по энергетическим объектам, сообщили в «Укрэнерго».
В последние несколько дней по всей Украине регулярно отключают электричество. Это происходит на фоне массированных российских обстрелов энергетической инфраструктуры страны.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что российские власти планируют сорвать второй саммит мира.
«Россиян огорчает поддержка Украины на Западе и среди стран Глобального Юга. Впрочем, реальность такова, что справедливый мир согласно Уставу ООН все равно победит попытки врага изменить мировой порядок и правила игры. Их придется принять», — написал он в своем телеграм-канале.
Ермак отметил, что подготовка ко второму саммиту мира продолжается.
- Накануне глава офиса Владимира Зеленского говорил, что Украина может пригласить Россию на следующую встречу с международными партнерами, целью которой будет выработка формулы будущих мирных переговоров.
Мирный житель получил осколочное ранение при обстреле села Сушаны Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз. Пострадавшего госпитализировали.
По предварительной информации, в результате частично повреждено шесть жилых домовладений, нарушено энергоснабжение села.
Депутаты Иркутской области на заседании заксобрания решили дополнительно выделить 3,4 миллиарда рублей на поддержку участников войны и их семей , сообщает «7×7».
За день до этого на заседании фракции «Единая Россия» в областном парламенте у депутатов был «сложный разговор» с губернатором Игорем Кобзевым, рассказал единорос Эдуард Демин.
По его словам, депутаты хотели дополнительно включить в расходы бюджета капитальный ремонт нескольких школ, но «обстоятельства изменились» и потребовалось увеличить сумму на поддержку воюющих в Украине жителей региона и зарплаты бюджетникам.
«Мы согласились с правительством, что все же помощь участникам СВО и заработная плата, при всей проблематичности с капитальным ремонтом, приоритетнее», — цитирует «7×7» Демина.
Капитальный ремонт в школах перенесли на 2025 год.
Всего за минувшие сутки войска РФ обстреляли территорию 13 украинских областей, сообщил медиацентр Минобороны Украины.
Всего из различных видов вооружения, включая минометы, танки и артиллерию, были атакованы 103 населенных пункта и 199 объектов инфраструктуры. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей, количество жертв уточняется.
В Киеве, как сообщили местные власти, также сработали средства ПВО. Все воздушные цели были уничтожены на подступах к городу. В столице Украины не зафиксировано ни разрушений, ни пострадавших.
В Киевской области после падения обломков загорелась трава, рассказали в военной администрации региона. Пожар уже потушили. Также обломками были повреждены линии электропередач и оборудование одного из предприятий. Пострадавших нет.
В ДТЭК уточнили, что при обстреле были повреждены высоковольтные электросети Броварского района Киевской области. Энергетики работают над ликвидацией последствий.
В Днепропетровской области во время ночной атаки войск РФ ВСУ уничтожили пять беспилотников и четыре ракеты, рассказал глава региона Сергей Лысак.
Средства ПВО сработали в Никопольском, Криворожском и Синельниковском районах. Лысак отмечает, что в Никопольском и Криворожском районах есть последствия атаки.
Три человека пострадали, двое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. Глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что речь идет о жителях Криворожского района.
В Никопольском районе повреждены семь частных домов, пять хозяйственных построек, автомобиль, линии электропередачи и строительная техника.
В Винницкой области за ночь были сбиты четыре российских беспилотника, рассказал глава военной администрации региона Сергей Борзов.
По его словам, все дроны были сбиты ВСУ. Однако обломки беспилотника повредили объект критической инфраструктуры. Ведутся работы по ликвидации последствий. Пострадавших нет.
Другая украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила, что войска РФ обстреляли одну из ее теплоэлектростанций. В каком регионе Украины это произошло, не уточняется.
Три сотрудника ДТЭК получили ранения. Повреждено оборудование станции.
«Это уже седьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании за последние три месяца. С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции „ДТЭК Энерго“ были обстреляны более 180 раз. За этот период от обстрелов на станциях 53 работника были ранены, трое энергетиков погибли», — заявили в компании.
В «Укрэнерго» сообщили, что российские беспилотники повредили объекты энергетической инфраструктуры в четырех областях
Так, по данным компании, в результате ночной атаки было повреждено оборудование на объектах в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях. Последствия уточняются.
Россия атаковала Украину беспилотниками и ракетами. ВСУ заявили, что сбили 32 воздушных цели
Российские военные в ночь на 20 июня нанесли удар по Украине, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также беспилотники типа «Шахед», сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
Всего войска РФ запустили по Украине 27 дронов и девять ракет, в том числе крылатые ракеты Х-101/Х-555, баллистических ракеты «Искандер-М» и управляемые авиационные ракеты Х-59.
Цель атаки — объекты критической инфраструктуры на востоке Украины, в том числе в Днепропетровской области, рассказал Олещук.
Противовоздушная оборона, по его словам, работала в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Полтавской и Винницкой областях. ВСУ удалось сбить 32 воздушных цели:
- четыре крылатых ракеты Х-101/Х-555;
- управляемую авиационную ракету Х-59;
- 27 беспилотников типа «Шахед-131/136».
Карта боев на 20 июня
Вооруженные силы Украины пытаются контратаковать российские войска под Харьковом и Волчанском. Однако это никак не помогает украинской армии сдержать наступление противника на других направлениях. Вооруженные силы (ВС) РФ, наступающие со стороны Авдеевки, приблизились на расстояние в семь километров к трассе, по которой снабжается гарнизон города Часова Яра под Бахмутом и Торецкой агломерации южнее него. Вероятно, окружение (и последующий захват) этого района — главная цель российского командования на лето.
Беспилотники атаковали несколько регионов России. В Адыгее и Тамбовской области загорелись нефтебазы, в Краснодарском крае погиб один человек
Как сообщило Минобороны РФ, в ночь на 20 июня средства ПВО перехватили и уничтожили шесть украинских дронов над территорией Адыгеи, три — над Брянской областью, три — над Краснодарским краем, по одному — над Ростовской, Белгородской и Орловской областями.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что под атаку попал город Славянск-на-Кубани. В результате полностью разрушен частный дом, погибла местная жительница. В свою очередь оперштаб региона назвал недостоверной информацию о пожаре на Афипском НПЗ, которую распространили прокремлевские телеграм-каналы.
В поселке Энем Тахтамукайского района в Адыгее из-за атаки дронов произошел пожар на нефтебазе. Глава республики Мурат Кумпилов сообщил, что в 6 утра спасатели потушили пожар, его площадь составила 400 квадратных метров. Пострадавших нет. В Энеме находится нефтебаза «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт».
Об атаке беспилотников также сообщил глава Тамбовской области Максим Егоров. В результате «произошел хлопок и возгорание» резервуара на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе. По данным губернатора, в Первомайском муниципальном округе обнаружены остатки дрона, который «разорвался в воздухе». Телеграм-канал Mash утверждает, что Платоновскую нефтебазу атаковали три украинских дрона-камикадзе.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что на территории Покровского района сбит беспилотник. По его словам, пострадавших и разрушений нет.
В Брянской области, по словам местных властей, также нет пострадавших и разрушений. Беспилотник уничтожили над территорией Унечского района.
Здравствуйте. Начинается 848-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.