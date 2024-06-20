Марк Рютте станет новым генсеком НАТО. Его поддержали все 32 страны альянса, а единственный соперник снял свою кандидатуру

Все 32 страны, входящие в НАТО, поддержали кандидатуру премьер-министра Нидерландов на пост генерального секретаря НАТО, пишет Politico.

Последними странами, чью поддержку нужно было получить Рютте, оставались Словакия и Венгрия. Они одобрили его кандидатуру во вторник, 18 июня. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан несколько месяцев не соглашался поддержать кандидатуру Рютте. В итоге премьер Нидерландов пообещал, что Будапешт сможет отказаться от участия в деятельности НАТО по поддержке Украины, писал Financial Times. Сам Орбан позже подтвердил эту сделку, заключенную с нынешним генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, и выразил надежду, что Рютте «будет продолжать это делать».

Поддержкой Словакии Рютте заручился в обмен на обещание помощи НАТО в защите воздушного пространства страны до тех пор, пока она не нарастит свои собственные возможности, писал Politico.

Единственным претендентом на пост генерального секретаря альянса кроме Рютте был президент Румынии Клаус Йоханнис. В четверг, 20 июня, он объявил, что снимает свою кандидатуру.

На посту генсека НАТО Рютте сменит Йенса Столтенберга, который уйдет с должности 1 октября.

О том, что Рютте займет пост генсекретаря НАТО, а президент Румынии снимет свою кандидатуру, накануне сообщило со ссылкой на источники нидерландское издание NOS. Как отмечает издание, Рютте также был «предпочтительным кандидатом» для США и крупных европейских стран.

Рютте начал борьбу за пост генсека НАТО в ноябре 2023 года. Как отмечает Politico, его критиковали за недостаточную активность в привлечении поддержки со стороны восточноевропейских стран, которые, в свою очередь, выражали сомнения из-за того, что до 2014 года он поддерживал проект газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, Рютте в течение 14 лет на посту премьера Нидерландов не мог довести оборонные расходы страны до целевого показателя НАТО в 2% ВВП, однако, согласно последним данным альянса, цель наконец будет достигнута в этом году.

интервью йенса столтенберга

«Путин хочет меньше НАТО у своих границ? Вместо этого он получит увеличение нашего присутствия» Интервью генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга

интервью йенса столтенберга

«Путин хочет меньше НАТО у своих границ? Вместо этого он получит увеличение нашего присутствия» Интервью генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга