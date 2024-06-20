«Зачем нам бояться, не лучше ли идти до конца?» Путин на пресс-конференции по итогам поездок в КНДР и Вьетнам говорил опять о войне в Украине (и скорой отставке Зеленского). Краткий пересказ

У нас нет цели подходить к Харькову, но попытки Киева выдавить российских военных оттуда дорого ему обойдутся. ВС РФ готовятся ко всем вариантам развития ситуации. Превентивный удар в ядерной доктрине нам не нужен, мы и при ответном ударе уничтожим противника. Мы готовы продолжать диалог с Украиной на базе Стамбула и Минска. Реакция Запада на наши предложения по урегулированию ожидаема — но эти предложения не будут действовать вечно. Если Украина увязывает ведение переговоров с выводом российских войск, то этого никогда не случится. Киев не заинтересован в проведении выборов и вечно будет затягивать с этим. Запад поменяет Зеленского в первой половине следующего года. Политики западных стран говорят о том, что хотят добиться нашего стратегического поражения на поле боя, но для России это означает прекращение ее государственности. Тогда встает вопрос — а зачем нам бояться, не лучше ли идти до конца?

Это краткий пересказ заявлений президента России Владимира Путина, сделанных им по итогам визита во Вьетнам. Высказывания значительно отредактированы для удобства чтения и придания связности тексту, но их смысл полностью сохранен.

Фото на обложке: Manan Vatsyayana / AP / Scanpix / LETA