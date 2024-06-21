Жительницу Петербурга приговорили к 10 годам колонии по делу о теракте. Она подожгла дверь военкомата по указанию мошенников

Первый Западный окружной военный суд Санкт-Петербурга приговорил 59-летнюю местную жительницу Елену Комаричеву к десяти годам колонии общего режима за поджог военкомата, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Первоначально дело против Комаричевой возбудили по статье о теракте, повлекшем значительный имущественный ущерб (пункт «в» части 2 статьи 205 УК), однако позднее квалификацию об ущербе убрали (часть 1 статьи 205 УК). Сторона обвинения запрашивала для нее 13 лет колонии, отмечает RusNews.

В суде утверждают, что Комаричева 7 сентября в время разговора в мессенджере с «неустановленным лицом» согласилась совершить поджог военкомата «с целью устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных тяжких последствий в виде уничтожения документации и электронной базы». Тем самым она могла дестабилизировать деятельность вооруженных сил России и сорвать мобилизацию солдат, считают в суде.

В тот же день Комаричева изготовила три коктейля Молотова, после чего подожгла «дверное полотно запасного выхода призывного пункта». Причиненный ущерб власти оценили в 37 тысяч рублей.

По данным RusNews, совершить поджог Комаричеву убедили мошенники, представившиеся сотрудниками силовых структур. Они связались с женщиной, когда она готовилась к сделке по выкупу доли во владении недвижимостью у родственников. Мошенники заявили ей, что ее деньги якобы хотят украсть злоумышленники. По их указанию Комаричева перевела десять миллионов рублей на «безопасный счет», чтобы «помочь в задержании банды». Женщина также взяла кредит под залог квартиры.

После этого мошенники заявили ей, что «операция по поимке злоумышленников закончена» и теперь их нужно «наказать». Они поручили Комаричевой приехать к зданию, где якобы находились преступники, с заранее приготовленными средствами для поджога, что она и сделала. Во время допроса женщина настаивала, что не знала, что в здании находится военкомат, пишет «Коммерсант».

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