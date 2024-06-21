The Insider: связанная с пасынком Усманова компания ввезла в Россию яхту за четыре миллиона долларов. Ее данные совпадают с арестованным в Хорватии судном

Фирма, связанная с пасынком российского миллиардера Алишера Усманова Натаном Винером (Антоном Винером), ввезла в Россию яхту «Зои» (Zoe) стоимостью около четырех миллиона долларов, выяснил The Insider.

По данным издания, яхта модели Sunseeker Predator 115 прибыла в Сочи из Турции в конце февраля 2024 года. При ввозе судно оформили на открытое за несколько месяцев до этого ООО «Аверс Трейд».

Учредителем этой компании указан Олег Гарай, который в последние годы работает гендиректором компаний «Градпроект» и «Родина строй групп», принадлежащих Натану Винеру. Он — сын бывшей жены Усманова, главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер.

Журналисты полагают, что яхта может быть предназначена именно для Ирины Винер, поскольку доходы Гарая не позволили бы ему приобрести столь дорогое судно. Кроме того, издание отмечает, что имя яхте могли дать в чести внучки Винер — Зои.

The Insider также выяснил, что год производства и характеристики ввезенного в феврале судна совпадают с данными яхты «Ирина ВУ» (Irina VU), которую арестовали в Хорватии вскоре после введения санкций против Усманова.

В октябре 2023 года эта яхта беспрепятственно покинула Хорватию. В январе о пропаже судна сообщили местные власти. Представитель Усманова тогда же заявил, что бизнесмен «не владеет яхтой „Ирина ВУ“ и никак не может быть связан с ее исчезновением из порта Бетина».

После начала войны в Украине Усманов, как и многие другие российские бизнесмены и политики, попал под санкции США, ЕС и других западных стран. Миллиардер оспаривает введенные ограничения в суде.

В 2022 году власти Германии заподозрили Усманова в отмывании денег, нарушении санкций и уклонении от уплаты налогов. В рамках расследования дела правоохранители провели серию обысков, в ходе которых были изъяты документы и 30 картин общей стоимостью в пять миллионов евро. Обыски проводились в том числе на 156-метровой яхте «Дильбар», которую связывают с Усмановым. Издание Forbes писало, что немецкие власти арестовали судно в марте 2022 года.

Усманов отрицал свою связь с изъятыми картинами, а также яхтой и виллой, на которых прошли обыски. Представители бизнесмена настаивали, что все это имущество принадлежит фондам, которые он не контролирует. Впоследствии Усманов оспорил действия немецких властей. Суд признал обыски незаконными и постановил вернуть изъятое имущество.

В июне 2024 года стало известно, что подал иск против банка UBS Europe. Поводом для этого послужили уведомления банка об операциях бизнесмена, после которых на него завели дело в Германии.

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