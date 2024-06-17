Российский миллиардер подал иск в Земельный суд Франкфурта-на-Майне против банка UBS Europe, сообщил РБК представитель бизнесмена.

Поводом для иска, как заявил представитель Усманова, стала «серия необоснованных уведомлений о якобы подозрительных финансовых операциях» миллиардера, которые UBS Europe направил в Отдел финансового мониторинга Генеральной таможенной дирекции Германии в 2018–2022 годах. Так, в одном из уведомлений банк заподозрил Усманова в отмывании денег при снятии наличных.

Адвокаты миллиардера назвали уведомления банка «абсурдными и необоснованными, если не заведомо ложными». Согласно иску, действия UBS Europe привели к финансовым потерям и ущербу репутации Усманова.

Кроме того, уведомления банка стали причиной, как утверждается, «незаконных расследований» против бизнесмена в 2022 году в Германии, в том числе обысков на объектах недвижимости в Баварии и на яхте . Защита Усманова утверждает, что это имущество «следствие ошибочно приписывает» миллиардеру.

«Эти расследования и обыски, в свою очередь, были подробно освещены в СМИ и используются в том числе для целей продления санкций Евросоюза против Усманова», — утверждает представитель бизнесмена.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Алишер Усманов, как и многие другие российские бизнесмены и политики, попал под санкции США, Евросоюза и других стран. Миллиардер оспаривает введенные ограничения в суде.

В 2022 году власти Германии заподозрили Усманова в отмывании денег, нарушении санкций и уклонении от уплаты налогов. В рамках расследования дела миллиардера провели серию обысков, в ходе которых были изъяты документы и 30 картин общей стоимостью в пять миллионов евро.

Усманов отрицал свою связь с изъятыми картинами, а также яхтой и виллой, на которых прошли обыски. Все это имущество принадлежит фондам, которые он не контролирует, утверждали представители миллиардера. Бизнесмен также оспорил действия немецких правоохранительных органов. Суд признал обыски незаконными и постановил вернуть изъятое имущество.

В конце января 2024 года Земельный суд Гамбурга удовлетворил иск Усманова, запретив американскому журналу Forbes распространять о том, что бизнесмен «решал бизнес-проблемы» президента РФ Владимира Путина. В марте защита миллиардера добилась удаления , использованных для обоснования европейских санкций.

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