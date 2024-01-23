Суд в Гамбурге запретил Forbes называть Усманова «прикрытием» Путина

Земельный суд Гамбурга удовлетворил иск миллиардера Алишера Усманова, запретив американскому журналу Forbes распространять заявления о том, что бизнесмен «решал бизнес-проблемы» президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на решение суда.

Иск был направлен в суд 27 февраля 2023 года. Поводом для него стала статья Forbes от 2 февраля 2022 года под названием «Знакомьтесь с путинскими олигархами, которые, скорее всего, попадут под санкции Байдена из-за Украины». В ней приводились краткие биографии миллиардеров, которые на тот момент не были под санкции — Романа Абрамовича, Алишера Усманова и Леонида Михельсона — и их связях с Путиным.

Forbes перечислял часть активов Усманова, а также писал: «По словам эксперта, Усманов неоднократно прикрывал Путина и решал его бизнес-проблемы».

Защита Усманова утверждала, что в статье содержались ничем не подкрепленные утверждения, в том числе цитата анонимного эксперта. Эту фразу затем процитировал Совет ЕС в обосновании санкций против Усманова. Адвокаты миллиардера назвали заявления в статье Forbes ложными и дискредитирующими.

Forbes, как утверждает РБК, отказался раскрыть анонимный источник, которому приписывалось заявление в статье. Издание также не привело примеры того, когда и как Усманов «решал его бизнес-проблемы».

В статье в качестве примера связей с Путиным Forbes приводит покупку Усмановым доли в «Мегафоне» у бывшего министра связи России Леонида Реймана. РБК отмечает, что Рейман неоднократно отрицал, что был владельцем компании.

Алишер Усманов — основатель и крупнейший акционер группы USM, куда входят «Металлоинвест», «Удоканская медь» и «МегаФон». Он занимает восьмое место в списке богатейших российских миллиардеров по версии Forbes. Его состояние журнал оценивает в 14,4 миллиарда долларов.

После российского вторжения в Украину Алишер Усманов, как и многие другие российские бизнесмены и политики, попал под санкции Евросоюза, а также США, Великобритании, Японии, Канады, Австралии и других стран.

В мае 2022 года Усманов оспорил санкции Евросоюза в суде.