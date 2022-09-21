В Германии прошли обыски на виллах Алишера Усманова. Его подозревают в уклонении от налогов, отмывании денег и нарушении санкций 

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В Германии прошли обыски на 24 объектах, которые связывают с российским миллиардером Алишером Усмановым, находящимся под санкциями ЕС, США и Великобритании.

Как сообщает Der Spiegel, Усманова подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег — общая сумма ущерба оценивается примерно в 555 миллионов евро.

Агентство Reuters пишет, что одновременно прокуратура Мюнхена ведет в отношении предпринимателя отдельное расследование по подозрению в нарушении санкционного режима. По версии следствия, он оплачивал услуги охранной компании на своих объектах после включения в санкционные списки, чем нарушил запрет на распоряжение замороженными средствами.

Обыски прошли в четырех федеральных землях Германии, включая Баварию и Гамбург. В операции участвовало около 250 сотрудников Федерального ведомства уголовной полиции и прокуратуры Мюнхена. Обыски, в частности, прошли на вилле Усманова на озере Тегернзе в Баварии.

Международные санкции против Алишера Усманова были введены вскоре после российского вторжения в Украину. В мае предприниматель подал судебный иск с целью добиться отмены персональных санкций Евросоюза. По данным The Guardian, после начала войны Усманов переехал в Узбекистан.

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Кто и как составляет санкционные списки? А расследования журналистов и соратников Навального на них влияют? Или все решают власти США? Рассказывает юрист Павел Ивлев — один из авторов «списка Магнитского»

Подробнее о персональных санкциях

Кто и как составляет санкционные списки? А расследования журналистов и соратников Навального на них влияют? Или все решают власти США? Рассказывает юрист Павел Ивлев — один из авторов «списка Магнитского»