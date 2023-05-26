Суд в Германии признал незаконными обыски на виллах и яхтах Алишера Усманова

Суд во Франкфурте признал незаконными обыски на виллах и яхтах российского бизнесмена Алишера Усманова в 2022 году, сообщает Der Spiegel.

По данным издания, суд пришел к выводу, что обыски у Усманова по делу об отмывании денег не были в достаточной степени обоснованы. В частности, судья посчитал, что для обысков было недостаточно одних ссылок на подозрительные финансовые операции и офшорные компании бизнесмена. Также судья нашел «серьезные недостатки» в самих ордерах на обыск, выданных генеральной прокуратурой Франкфурта, уточняет Der Spiegel.

Кроме того, судья раскритиковал следователей за то, что они в значительной степени полагались на аргументы из видеоролика политика Алексея Навального и не предоставили других доказательств. О каком именно ролике идет речь, издание не уточнило.

В 2017 вышел фильм Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон», в котором среди прочего говорилось, что Алишер Усманов подарил особняк фонду, подконтрольному однокурснику заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева (тогда он занимал пост премьер-министра РФ). Впоследствии Усманов подал иск, в котором заявил, что расследование Навального и ФБК порочит его деловую репутацию. 31 мая Люблинский суд Москвы поддержал иск Усманова.

Der Spiegel пишет, что признание нескольких обысков незаконными вряд ли станет основанием для возвращения арестованного имущества бизнесмена, поскольку обыски проходили в рамках нескольких уголовных дел, в том числе о нарушении санкций и уклонении от уплаты налогов.

В сентябре 2022 года правоохранительные органы Германии провели обыски на 24 объектах, которые следователи связывали с Алишером Усмановым. В частности, обыски прошли на вилле на озере Тегернзее и яхте «Дильбар». Позднее стало известно, что в ходе обысков были изъяты документы и 30 картин общей стоимостью в пять миллионов евро.