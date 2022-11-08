В Германии изъяли 30 картин с «яхты Алишера Усманова»

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Власти Германии изъяли 30 картин, в том числе работу художника Марка Шагала, которыми, как предполагается, владеет миллиардер Алишер Усманов, сообщает Sueddeutsche Zeitung.

По данным издания, первоначально произведения искусства общей стоимостью пять миллионов евро находились на 156-метровой яхте «Дильбар», которую связывают с Усмановым. В 2021 году лодка встала на ремонт в Гамбурге, после чего картины переместили на склад компании Hamburger Spedition.

Власти Германии задержали яхту «Дильбар» стоимостью 600 миллионов долларов в марте 2022 года — после того, как в отношении Усманова ввели санкции из-за вторжения России в Украину. Согласно немецким законам, Усманов должен был уведомить власти Германии обо всех активах в стране, в том числе о картинах, «чего он, очевидно, не сделал», пишет Sueddeutsche Zeitung.

Власти Германии подозревают Усманова в неуплате налогов более чем на 500 миллионов евро. Немецкие следователи обыскали виллу на озере Тегернзее, которую связывают с Усмановым, и установили, что последние годы бизнесмен жил в Германии, а, значит, должен был платить налоги.

Алишер Усманов отрицает свою связь с изъятыми картинами, яхтой и виллой. Все это имущество принадлежит фондам, которые он не контролирует, заявил представитель миллиардера.