В Германии арестовали россиянина, армянина и украинца по подозрению в шпионаже

19 июня в немецком Франкфурте-на-Майне задержали троих иностранцев по подозрению в шпионаже, сообщила Генеральная прокуратура ФРГ.

Один из задержанных — гражданин России Арман С., второй — гражданин Украины Роберт А., третий — гражданин Армении Вардгес И., говорится в сообщении.

20 июня суд отправил всех троих под арест. Задержанных подозревают в работе на иностранную спецслужбу. По данным прокуратуры, они приехали в Германию, чтобы собрать информацию о находящемся здесь человеке из Украины. Для этого 19 июня они пришли на разведку в кафе во Франкфурте-на-Майне, где должен был находиться этот человек. Ни его имя, ни другие подробности не приводятся.

Франкфурт-на-Майне — в том числе, один из городов, где проходят матчи чемпионата Европы по футболу, который в этом году принимает Германия. Однако 19 июня на стадионе Франкфурта игр не было — одна прошла 17 июня, вторая 20-го, а следующая состоится 23-го июня.