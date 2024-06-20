Учителю из Липецкой области дали 20 лет колонии по обвинению в госизмене. Как утверждало следствие, он перевел 20 тысяч рублей на криптокошелек «Азова»

2-й Западный окружной военный суд приговорил к 20 годам колонии учителя из Липецкой области Даниила Клюку по обвинению в переводе денег украинскому полку «Азов», который власти РФ считают террористической группировкой.

27-летнего Клюку признали виновным по статьям о государственной измене (275 УК РФ) и содействии террористической деятельности (205.1 УК РФ).

По версии следствия, Клюка, являющийся «сторонником антироссийских взглядов», в октябре 2022 года перевел на криптокошелек «Азова» 20 тысяч рублей. Эти деньги, как считает ФСБ, были потрачены на покупку оружия, дронов-камикадзе, военного оборудования и другого снаряжения.

Сам Клюка приводил другую версию событий. Он говорил, что на него завели дело из-за того, что он «ради шалости или под действием чувств» рисовал карикатуры на экземплярах пропагандистских газет, которые приходили в школу по подписке. По его словам, иногда он забывал забирать их домой, а когда руководство школы увидело рисунки, его уволили.

Однажды нашли, вызвали на разговор и уволили. Меня обвинили в нацизме и сказали, что «грязь в голове»… Я думал все обойдется увольнением, а они еще в ФСБ позвонили, отдали им газеты и сказали, что я взрывчаткой интересуюсь. Полторы недели за мной следили, потом директор позвонил — приходи, надо с бумагами разобраться. Я пошел на бывшую работу и успел только сотню метров пройти, начались маски-шоу.

По словам Клюки, денежные переводы, которые обвинение сочло «финансированием терроризма», на самом деле были сделаны брату в Луганск. Сотрудники ФСБ «настойчиво просили признаться», что эти переводы были сделаны для «Азова», заявлял Клюка.

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