Украина обыграла Словакию во втором туре группового этапа Евро

Сборная Украины в матче второго тура группового этапа Евро в Дюссельдорфе обыграла сборную Словакии со счетом 2:1 и сохранила шансы на выход в плей-офф.

Первый гол забили на 17-й минуте словаки, его автором стал Иван Шранц. Украинцы отыгрались во втором тайме: на 54-й минуте Николай Шапаренко сравнял счет, а на 80-й Роман Яремчук вывел сборную Украины вперед.

В первом матче на Евро Украина проиграла сборной Румынии со счетом 0:3. В случае проигрыша словакам украинцы практически теряли шансы на выход в плей-офф. Однако теперь у троих участников группы Е по три очка — у Румынии, Словакии и Украины. У Бельгии, проигравшей в первом матче Словакии, пока ноль очков, но ее ждут еще две встречи — с Румынией и Украиной.

Для Украины матч с Бельгией будет последней игрой на групповом этапе. Она пройдет 26 июня.

С победой сборную Украины поздравил президент страны Владимир Зеленский. «Украина, которая бьется. Украина, которая держит удар и преодолевает препятствия. Украина, способная побеждать! Именно это делает сегодня национальная сборная Украины по футболу. Так держать, ребята!» — написал он.

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