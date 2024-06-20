Испания обыгрывает Италию (и выходит в плей-офф). Сербия грозит сняться с чемпионата из-за албанских кричалок Евро-2024. Суперкоротко о седьмом дне турнира

Главный матч дня. В группе В Испания обыграла Италию со счетом 1:0. Единственный гол на 55-й минуте забил в свои ворота Риккардо Калафьори. Испания с шестью очками досрочно выходит в плей-офф с первого места в группе. У Италии перед последним туром три очка, у Хорватии и Албании по одному.

Другие результаты. В Группе C Англия не смогла обыграть Данию (1:1), с таким же счетом Сербия сыграла со Словенией. У англичан четыре очка, у датчан и словенцев — по два, у сербов — одно: в этой группе пока ничего еще не ясно.

Немного статистики. Испания и Италия встретились друг с другом на пятом ЧЕ подряд — причем на предыдущих четырех они играли друг с другом . В 2008-м и 2012-м годах сильнее была Испания (Финал ЧЕ-2012 в Киеве! 4:0!!!), на Евро-2016 и Евро-2020 — итальянцы.

Шум вокруг. Сербия пригрозила, что снимется с Евро, если УЕФА не накажет Хорватию и Албанию за поведение болельщиков: на матче между этими командами фанаты скандировали «убей серба». Сербские фанаты, к слову, ведут себя не сильно лучше — на этом Евро Сербию уже штрафовали за националистические баннеры (Албания, кстати, успела получить аналогичный штраф) и предметы, брошенные с трибун. Претензии к албанцам возникли и у Северной Македонии (она в Евро не участвует): после матча с хорватами игрок Албании и «Рубина» Мирлинд Даку скандировал в мегафон оскорбительные лозунги в адрес македонцев вместе с болельщиками. УЕФА пока не отреагировала.

Что дальше. Завтра вечером нас ждет еще один суперматч группового этапа: Нидерланды — Франция. Украина днем сыграет со Словакией.

Полное расписание матчей Евро — здесь. Турнирная таблица — тут.

Фото на обложке: Ina Fassbender / AFP / Scanpix / LETA