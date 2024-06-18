Грузия проигрывает свой первый в истории матч Евро. Криштиану Роналду теперь участник шести чемпионатов (это рекорд!) Евро-2024. Суперкоротко о пятом дне турнира

Результат дня. Грузия — в своем первом матче в истории чемпионатов Европы — уступила Турции со счетом 1:3. В концовке при счете 1:2 грузинский вратарь Георгий Мамардашвили пошел на подачу углового к воротам соперника (чтобы попытаться помочь партнерам сравнять счет) — но турецкие футболисты перехватили мяч и забили третий гол уже в пустые ворота.

Другие матчи. Португалия вырвала победу в концовке матча с Чехией. Счет открыли чешские футболисты, но затем забили в собственные ворота. На 92-й минуте Франсишку Консейсау принес португальцам победу — 2:1.

Защитник сборной Чехии Робин Гранач забивает гол в свои ворота

Gabriel Bouys / AFP / Scanpix / LETA

Немного статистики. Полузащитник сборной Турции Арда Гюлер (ему сейчас 19 лет и 114 дней) стал самым молодым игроком в истории, забившим в дебютном матче на ЧЕ — он побил рекорд Криштиану Роналду, который в 2004 году забил в возрасте 19 лет и 128 дней в ворота Греции. Сам Роналду сегодня тоже установил (какой там уже по счету вообще?!) рекорд: выйдя на игру с Чехией, 39-летний нападающий стал первым футболистом, который сыграл на шести чемпионатах Европы.

Шум вокруг. Незадолго до начала матча сборных Турции и Грузии фанаты команд подрались прямо на стадионе в Дортмунде. Потасовка началась у входа на трибуну с турецкими болельщиками; что стало причиной драки, неизвестно. В ней участвовали примерно по 40 человек с каждой стороны.

Что дальше. Завтра начинаются матча второго тура группового этапа. Сыграют Хорватия с Албанией, Германия с Венгрией и Шотландия со Швейцарией. Полное расписание турнира смотрите здесь.