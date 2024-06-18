Результат дня. Словакия с минимальным счетом обыграла Бельгию; единственный гол на седьмой минуте забил Иван Шранц. Во втором тайме Ромелу Лукаку забил дважды, но оба гола отменили: первый — из-за микроскопического офсайда, второй — из-за еще более микроскопического касания мяча рукой его партнера, который отдавал голевой пас. Первая большая сенсация нынешнего Евро.

Другие матчи. Сборная Украины, номинально считавшаяся фаворитом матча с Румынией, неожиданно уступила с крупным счетом 0:3. Франция достаточно невзрачно, но при этом уверенно выиграла у Австрии — 1:0.

Немного статистики. Во встрече с Украиной игроки сборной Румынии владели мячом лишь 29% времени — это рекордно низкий показатель для команды, выигравшей матч, за всю историю чемпионатов Европы (точнее, с 1980 года, когда этот показатель начали считать).

Шум вокруг. УЕФА официально запретила проносить на матчи сборной Украины российские флаги: в организации отметили, что хотя как правило она не ограничивает демонстрацию символики любых стран (ранее флаги РФ были замечены на матчах Германия — Шотландия и Сербия — Англия), в отдельных случаях такие запреты возможны по соображениям безопасности — или если эта символика может восприниматься провокационно. Уже после игры в российских и украинских телеграм-каналах распространилось фото с флагом самопровозглашенной ДНР, который во время игры якобы вывесили румынские болельщики. Впрочем, довольно быстро выяснилось, что это фейк.

Что дальше. Завтра свой первый матч на Евро (не только на этом турнире, а на чемпионатах Европы вообще) сыграет сборная Грузии. Ее соперник — Турция, старт матча — в 18:00 по местному времени. Полное расписание Евро тут.

Фото на обложке: Евгений Фельдман / «Медуза»