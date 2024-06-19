Главный результат дня. В группе A сборная Германии со счетом 2:0 обыграла Венгрию — и за тур до конца группового этапа обеспечила себе выход в плей-офф.

Другие матчи. Во второй игре группы А Шотландия и Швейцария сыграли вничью (1:1). Перед последним туром у швейцарцев четыре очка, у шотландцев — одно, у венгров — ноль (но даже у них шансы на выход из группы). В группе B Албания отыгралась на пятой добавленной минуте встречи с Хорватией (2:2).

Немного статистики. На Евро-2024 — эпидемия автоголов: сегодня их было забито два, а всего с начала турнира — целых пять за всего лишь 15 матчей. За все предыдущие 16 чемпионатов (это 336 матчей!) автоголов было всего 20 штук.

Шум вокруг. Самая обсуждаемая тема последних дней, не связанная напрямую с результатами — состояние здоровья Килиана Мбаппе: лучший бомбардир прошедшего ЧМ в позавчерашнем матче с Австрией в одном из столкновений сломал нос. Сначала говорили, что он больше не сыграет как минимум до конца группового этапа, однако позже оказалось, что все не так плохо: форвард, возможно, появится на поле уже в следующей игре с Нидерландами. Сегодня Мбаппе (с пластырем на носу) уже принял участие в тренировке сборной Франции.

Что дальше. Завтра пройдет один из наиболее ожидаемых матчей на групповом этапе: Италия — Испания. Свои первые встречи обе команды выиграли, и победитель этой игры почти наверняка займет первое место в группе B. Начало в 21:00 по местному времени (22:00 мск).

Полное расписание матчей Евро — здесь. Турнирная таблица — тут.

Фото на обложке: Fabrice Coffrini / AFP / Scanpix / LETA