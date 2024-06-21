Власти Словакии потребовали расследовать действия прежнего правительства, которое решило передать Украине истребители и системы ПВО

Власти Словакии обратились в полицию с просьбой провести расследование в отношении бывшего правительства и министра обороны Ярослава Надя из-за передачи Украине истребителей и систем ПВО, сообщает агентство Reuters со ссылкой на государственного секретаря оборонного ведомства Игоря Мелихера.

По его словам, передача Украине словацких средств ПВО поставила под угрозу жизни граждан Словакии, поскольку воздушное пространство страны осталось без должной защиты. «Я убежден, что Надь предал Словакию», — заявил на брифинге Мелихер.

Он уточнил, что ведомство подозревает бывшее правительство в «саботаже или государственной измене, злоупотреблении полномочиями и нарушении служебных обязанностей».

По словам Мелихера, правительство Эдуарда Гегера, которое распорядилось передать Украине самолеты и ПВО, было временным, а значит обладало ограниченными полномочиями в принятии внешнеполитических решений.

Госсекретарь также добавил, что в результате многомесячного аудита в министерстве обороны не удалось найти ни одного документа, который мог бы послужить обоснованием для передачи Украине самолетов и систем ПВО, пишет ТАСС со ссылкой на брифинг.

Бывший премьер-министр Словакии Эдуард Хегер в марте 2023 года объявил, что власти страны одобрили передачу Украине 13 истребителей МиГ-29 и системы противовоздушной обороны «Куб». За самолеты Словакия должна была получить компенсацию, а системы ПВО Украине передали безвозмездно. Как отмечала местная телерадиокомпания RTVS, это решение вызвало споры о том, обладало ли временное правительство Эдуарда Хегера, которому в декабре 2022 года вынесли вотум недоверия, необходимыми полномочиями для передачи военной техники.

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