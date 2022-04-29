RTVI: глава 5-й службы ФСБ Сергей Беседа посетил похороны ветерана разведки. Журналисты сообщали о его аресте

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Руководитель 5-й службы ФСБ генерал Сергей Беседа, который, по неофициальным данным, был арестован, выступил с речью на похоронах ветерана разведки Николая Леонова. Об этом сообщает RTVI.

О смерти бывшего начальника аналитического управления КГБ СССР Леонова стало известно 27 апреля. Прощание с ним прошло в зале Троекуровского кладбища в Москве.

В своей речи Беседа рассказал, что познакомился с Леоновым в конце 1990-х годов, когда работал на Кубе. Генерал назвал разведчика «своим учителем» и «настоящим патриотом».

По словам корреспондента телеканала, присутствующим на церемонии прощания представили Беседу как действующего руководителя службы оперативной информации и международных связей ФСБ России. Снимать выступавших журналисту RTVI не разрешили из «соображений безопасности».

Подпишитесь на «Сигнал» — новое медиа от создателей «Медузы». Эта имейл-рассылка действительно помогает понимать новости. Она будет работать до тех пор, пока в России есть интернет. Защита от спама reCAPTCHA. Конфиденциальность и условия использования

В 5-ю службу ФСБ (Службу оперативной информации и международных связей) входит Департамент оперативной информации, который, как писали журналисты, специалисты по спецслужбам Андрей Солдатов и Ирина Бороган, выполняет функции внешней разведки и занимается в том числе попытками удержания постсоветских стран в сфере влияния России. По данным журналистов, именно этот департамент отвечал за предоставление президенту РФ Владимиру Путину информации о политических событиях в Украине накануне вторжения.

11 марта Солдатов и Бороган сообщили, что Сергея Беседу отправили под домашний арест. Среди причин их источники называли хищения средств, выделенных на подрывную и агентурную работу на Украине, а также заведомо ложную информацию о политической ситуации в Украине.

8 апреля Солдатов заявил, что Беседу перевели в следственный изолятор «Лефортово», а его делом занимается Главное военное следственное управление Следственного комитета России. В СК информацию об аресте и уголовном деле Беседы отрицают.

Подробности

Путин начал репрессии против 5-й службы ФСБ. Именно она накануне войны обеспечивала президента России данными о политической ситуации в Украине

Подробности

Путин начал репрессии против 5-й службы ФСБ. Именно она накануне войны обеспечивала президента России данными о политической ситуации в Украине

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь