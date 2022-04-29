RTVI: глава 5-й службы ФСБ Сергей Беседа посетил похороны ветерана разведки. Журналисты сообщали о его аресте
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Руководитель 5-й службы ФСБ генерал Сергей Беседа, который, по неофициальным данным, был арестован, выступил с речью на похоронах ветерана разведки Николая Леонова. Об этом сообщает RTVI.
О смерти бывшего начальника аналитического управления КГБ СССР Леонова стало известно 27 апреля. Прощание с ним прошло в зале Троекуровского кладбища в Москве.
В своей речи Беседа рассказал, что познакомился с Леоновым в конце 1990-х годов, когда работал на Кубе. Генерал назвал разведчика «своим учителем» и «настоящим патриотом».
По словам корреспондента телеканала, присутствующим на церемонии прощания представили Беседу как действующего руководителя службы оперативной информации и международных связей ФСБ России. Снимать выступавших журналисту RTVI не разрешили из «соображений безопасности».
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В 5-ю службу ФСБ (Службу оперативной информации и международных связей) входит Департамент оперативной информации, который, как писали журналисты, специалисты по спецслужбам Андрей Солдатов и Ирина Бороган, выполняет функции внешней разведки и занимается в том числе попытками удержания постсоветских стран в сфере влияния России. По данным журналистов, именно этот департамент отвечал за предоставление президенту РФ Владимиру Путину информации о политических событиях в Украине накануне вторжения.
11 марта Солдатов и Бороган сообщили, что Сергея Беседу отправили под домашний арест. Среди причин их источники называли хищения средств, выделенных на подрывную и агентурную работу на Украине, а также заведомо ложную информацию о политической ситуации в Украине.
8 апреля Солдатов заявил, что Беседу перевели в следственный изолятор «Лефортово», а его делом занимается Главное военное следственное управление Следственного комитета России. В СК информацию об аресте и уголовном деле Беседы отрицают.