Financial Times: Украина через третьих лиц получила боеприпасы из Сербии на 800 миллионов евро

Объем экспорта боеприпасов из Сербии, которые затем поступили в Украину через третьих лиц, составляет около 800 миллионов евро. Об этом сообщает Financial Times.

Президент Сербии Александр Вучич назвал эту цифру «в целом точной». При этом он отметил, что экспорт боеприпасов — «часть экономического возрождения» страны. По его словам, сербские власти не имеют отношения к тому, куда затем идут поставляемые боеприпасы.

«Да, мы экспортируем наши боеприпасы. Мы не можем экспортировать их в Украину или Россию. Но у нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Что они в конечном итоге с этим сделают — это их дело», — сказал Вучич Financial Times.

Вучич отметил, что даже если он знает, где находятся боеприпасы, то это «не его работа». «Моя работа заключается в том, чтобы гарантировать, что мы законно обращаемся с нашими боеприпасами, что мы их продаем. Я должен заботиться о своих людях, и это все. Это все, что я могу сказать. У нас есть друзья в Киеве и в Москве. Это наши братья-славяне», — добавил президент Сербии.

Он уточнил, что 800 миллионов евро — это сумма не за год, а, «может быть, за два или три года, что-то в этом роде».

Сербия не является ни членом НАТО, ни Евросоюза. Как отмечает FT, Вучич «сопротивляется давлению Запада», призывающего Сербию присоединиться к санкциям против России. Он также не запрещал российским авиакомпаниям совершать полеты в страну, несмотря на то, что выступает за вступление Сербии в ЕС.

По мнению опрошенных FT дипломатов и аналитиков, участие Сербии в поставках боеприпасов в Украину настолько завуалировано, что официальные данные этого не отражают. Представитель Кильского института мировой экономики, который занимается мониторингом поддержки Украины, заявил, что институт не отслеживал деятельность Белграда напрямую и не сталкивался с «систематическими доказательствами сербского вклада».

В апреле 2023 года Reuters сообщало, что Сербия согласилась поставлять оружие Киеву или уже отправила его. Агентство ссылалось на секретный документ Пентагона. Министр обороны Сербии Милош Вучевич назвал эту информацию «не соответствующей действительности».

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