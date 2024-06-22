«Коммерсант»: вербовкой на войну фигурантов уголовных дел начали заниматься сотрудники МВД, МЧС, таможни и судебные приставы

Сотрудники МВД, ФСБ, МЧС, Федеральной таможенной службы (ФТС) и Федеральной службы судебных приставов (ФССП) получили указание предлагать подозреваемым и обвиняемым по уголовным делам заключить контракт с Минобороны и получить освобождение от уголовной ответственности. Об этом сообщает «Коммерсант».

По информации издания, следственные подразделения московского управления МВД получили требование изучить и исполнить порядок взаимодействия с командованием воинских частей «по вопросам приостановления и прекращения предварительного расследования в связи с призывом подозреваемых и обвиняемых на службу в вооруженные силы РФ в период мобилизации, военного положения или военного времени». Аналогичные требования получили следователи ФСБ, а также дознаватели МЧС, ФССП и ФТС.

Их обязывают разъяснять подозреваемым и обвиняемым в возрасте от 18 до 65 лет то, что они могут заключить контракт с Минобороны России и получить «гарантированное законом освобождение от уголовной ответственности».

Обращение от желающих отправиться на войну следователи должны «незамедлительно» направить для рассмотрения в военкоматы. Для контроля за мобилизацией фигурантов уголовных дел будут составлены их списки с указанием преступлений, в которых их обвиняют, и назначен ответственный за эту работу.

«Коммерсант» также описывает, как происходит вербовка подозреваемых. После возбуждения уголовного дела его фигуранту «практически сразу» предлагается «армейская альтернатива». Если он соглашается, его данные направляются в ближайший военкомат. Главное требование — подходящий возраст и физическое состояние. В случае, если военный комиссариат соглашается на заключение контракта с подследственным, его уголовное преследование по ходатайству военных приостанавливается, а полностью прекращается после награждения фигуранта госнаградой, завершения « » или «утраты жизни или здоровья».

Адвокат Александр Почуев в разговоре с изданием отметил, что российские силовики «активно исполняют установку по вербовке заключенных и подследственных для участия в СВО».

«И верхняя возрастная планка мало кого смущает, если кандидат подходит по физическим данным и обладает интересующей комиссариат специальностью и военной подготовкой. Как правило, данный контингент пополняет личный состав подразделений „Шторм“», — сказал он.

О том, что в России активно вербуют на войну в Украину подозреваемых, обвиняемых и даже подсудимых по уголовным делам, писала «Русская служба Би-би-си». По словам одного из следователей, на войну не забирают «только тех, кого обвиняют в терроризме, госизмене, диверсиях, особо тяжких и некоторых половых преступлениях». Журналистам удалось обнаружить случаи такой вербовки в Московской, Ярославской, Белгородской, Тамбовской и Кемеровской областях, в Красноярском крае, Удмуртии и Карелии. При этом «Би-би-си» нашла несколько дел, участники которых уезжали на войну еще в 2022 году — когда еще не было принято соответствующее законодательство. Госдума приняла закон, по которому подследственные могут избежать уголовной ответственности, если заключат контракт о прохождении военной службы, летом 2023 года.

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