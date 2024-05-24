«Военные всех берут практически, кроме совсем уж тех, кто по состоянию здоровья не проходит» В России на войну вербуют не только заключенных, но и подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам. Рассказывает «Русская служба Би-би-си»

На войну с Украиной, как выяснила «Русская служба Би-би-си», в России активно вербуют подозреваемых, обвиняемых и даже подсудимых по уголовным делам.

«Не забирают на войну сейчас только тех, кого обвиняют в терроризме, госизмене, диверсиях, особо тяжких и некоторых половых преступлениях. Остальных всех очень быстро забирают на », — рассказал «Би-би-си» один из следователей.

Летом 2023 года Госдума приняла закон, по которому подследственные могут избежать уголовной ответственности, если заключат контракт о прохождении военной службы. Следователи рассказывают обвиняемым и подозреваемым об этой возможности, потом военные заключают с ними контракт. Журналистам удалось обнаружить случаи такой вербовки в Московской, Ярославской, Белгородской, Тамбовской и Кемеровской областях, в Красноярском крае, Удмуртии и Карелии.

Что ждет завербованных

«Полгода можно пропетлять, но до конца войны никакого фарта не хватит» Заключенные, ушедшие на войну, больше не получают помилование. Главное из текста «Русской службы Би-би-си»

Что ждет завербованных

«Полгода можно пропетлять, но до конца войны никакого фарта не хватит» Заключенные, ушедшие на войну, больше не получают помилование. Главное из текста «Русской службы Би-би-си»

Вербовка, пишет «Русская служба Би-би-си», проводится по следующей схеме: сначала подозреваемым и обвиняемым рассказывают о возможности отправиться на фронт в составе российских подразделений вместо участия в судебном процессе. Если фигурант уголовного дела соглашается поступить на службу в армию, а военные готовы принять такого кандидата, командир части просит следствие приостановить рассмотрение дела.

«Ну, а дальше все быстро. В течение трех дней после подписания контракта с армией уголовное дело приостанавливается. Человек идет домой, вещи собирает. И еще через два-три дня уже увозят их на войну. У нас трое так уже уехали», — рассказал следователь.

Журналисты обнаружили несколько дел, участники которых уезжали на войну еще в 2022 году — когда еще не было принято соответствующее законодательство. Но тогда их брали служить не в армию, а в ЧВК Вагнера и некоторые добровольческие подразделения. До июня 2023 года российские заключенные получали помилование перед отправкой в Украину, а фактически получали свободу после шести месяцев службы в зоне боевых действий.

Как заключенных вербовали в ЧВК Вагнера

«Я вас живыми забираю. Но не всегда живыми возвращаю» Посмотрите, как Евгений Пригожин вербует заключенных на войну в Украине. Видео и расшифровка

Как заключенных вербовали в ЧВК Вагнера

«Я вас живыми забираю. Но не всегда живыми возвращаю» Посмотрите, как Евгений Пригожин вербует заключенных на войну в Украине. Видео и расшифровка

Подследственный, заключивший контракт с армией, должен будет служить до окончания боевых действий. Его дело будет окончательно закрыто, если он погибнет, получит государственную награду или уволится из вооруженных сил по состоянию здоровья.

Однако, отмечает «Русская служба Би-би-си», если подследственный уехал на войну уже после завершения следствия, но до приговора, то его дело закрыто не будет — фактически он получает только отсрочку от продолжения суда. Журналисты обнаружили несколько случаев, когда судебное разбирательство над людьми, вернувшимися с войны, было возобновлено.

Отправиться на войну предлагали сопредседателю «Мемориала» Олегу Орлову, находившемуся в тот момент в московском СИЗО. 71-летний Орлов, приговоренный к двум с половиной годам заключения за «повторную дискредитацию» российской армии, отказался.

Контракты с армией, как рассказали «Русской службе Би-би-си» несколько адвокатов, чаще всего подписывают люди, которым нужно выплачивать кредиты и которые «не видят иных возможностей в жизни».

Как судили Олега Орлова Председателя «Мемориала» Олега Орлова приговорили к двум с половиной годам колонии за антивоенную статью, в которой он назвал путинский режим фашистским На заседаниях суда Орлов читал «Процесс» Франца Кафки

Порядок «отбора кандидатов в исправительных учреждениях и СИЗО» был установлен в июле 2023 года cовместным приказом Минобороны, Минюста и МВД (цитаты из него журналисты обнаружили в двух судебных решениях). Этот документ предусматривает, что колонии и СИЗО регулярно направляют списки содержащихся у них осужденных в военкоматы, где их изучают и проводят с подходящими кандидатами «групповую и индивидуальную информационно-разведывательную работу».

Журналисты обращают внимание на то, что существует и спущенный местным властям план отправки на войну определенного количества людей, который они выполняют, в том числе, за счет вербовки людей, находящихся в СИЗО.

Положения закона, принятого летом 2023 года, распространялись только на подследственных по делам небольшой и средней тяжести (предусматривающим срок до пяти лет лишения свободы). С марта 2024 года, пишет «Русская служба Би-би-си», ограничения по принципу тяжести были сняты (за исключением небольшого списка конкретных составов преступлений).

По словам сотрудника одного из СИЗО Вологодской области, пожелавшего сохранить анонимность, «военные всех берут практически, кроме совсем уж тех, кто по состоянию здоровья не проходит».

Состояние здоровья — не всегда преграда для участия в войне

«Зато не как собака сдохну, а как герой» С Украиной воюют сотни ВИЧ-положительных россиян (многие — в отрядах ЧВК Вагнера). «Верстка» рассказывает, как они попали в армию — и что об этом думают врачи

Состояние здоровья — не всегда преграда для участия в войне

«Зато не как собака сдохну, а как герой» С Украиной воюют сотни ВИЧ-положительных россиян (многие — в отрядах ЧВК Вагнера). «Верстка» рассказывает, как они попали в армию — и что об этом думают врачи

Фото на обложке: Александр Вильф / РИА-Новости / Sputnik / Profimedia