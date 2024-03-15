Сопредседателю «Мемориала» Олегу Орлову в московском СИЗО предложили отправиться на войну

Сопредседателю «Мемориала» Олегу Орлову, осужденному на 2,5 года по статье о повторной «дискредитации» армии, предложили отправиться на войну.

В московском СИЗО-5 «Водник», куда перевели Орлова после приговора, ему почти сразу предложили подписать согласие на участие в « », рассказали в правозащитном центре «Мемориал».

На вопрос Орлова, не смущает ли предложивших его возраст (в этом году правозащитнику будет 71 год), ему ответили, что нет. Орлов на предложение не согласился.

«Мемориал» пишет, что правозащитник чувствует себя хорошо и «обживается в новой камере», рассчитанной на 10 человек. «Сокамерники относятся к нему с уважением и называют „батя“», — пишет «Мемориал».

Дело о повторной «дискредитации» армии против Олега Орлова было возбуждено весной 2023 года. Поводом для него стала статья правозащитника под названием «Им хотелось фашизма. Они его получили», опубликованная им в фейсбуке. 11 октября Головинский районный суд Москвы оштрафовал Олега Орлова на 150 тысяч рублей.

В конце октября прокуратура обжаловала приговор и попросила для Орлова три года лишения свободы. Затем дело вернули в прокуратуру и отправили на новое рассмотрение. Правозащитнику ужесточили обвинение, добавив к нему мотив «идеологической вражды против традиционных российских духовно-нравственных и патриотических ценностей». В суде ему запросили два года и 11 месяцев лишения свободы. 27 февраля 2024 года суд приговорил Орлова к 2,5 годам колонии общего режима. На него надели наручники в зале суда и взяли под стражу. Орлов своей вины по делу не признал и отказался участвовать в процессе, назвав его неправосудным.

2 февраля 2024 года Минюст России объявил Орлова «иноагентом».

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