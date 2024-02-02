Минюст РФ объявил «иноагентами» правозащитника Олега Орлова и главу «Викимедии» Станислава Козловского

Министерство юстиции РФ обновило список «иностранных агентов» (.pdf), включив в него шесть человек.

В список попали:

Олег Орлов, председатель совета правозащитного центра «Мемориал»,

Станислав Козловский, исполнительный директор , бывший доцент факультета психологии МГУ,

Антон Картавин, независимый депутат Совета депутатов Новосибирска из коалиции «Новосибирск 2020»,

Михаил Чимаров, фотограф и активист из Великого Новгорода,

Никита Соколов, историк, бывший сотрудник «Ельцин-центра»,

Сергей Степанов, журналист из Тамбова.

В Минюсте заявили, что Орлов, Соколов, Степанов и Чимаров «выступали против специальной военной операции на Украине», Картавин распространял недостоверную информацию о действиях властей РФ, а Козловский участвовал в создании материалов «иноагентов» и «сотрудничал с иностранными информационными площадками, деятельность одной из которых признана нежелательной на территории РФ».

Станислав Козловский рассказал в декабре 2023 года, что руководство МГУ решило уволить его, опасаясь, что психолога объявят «иностранным агентом». После этого сообщество «Викимедиа РУ» решило закрыть организацию, процесс ликвидации юридического лица, как сообщалось, может занять несколько месяцев.

Мосгорсуд в конце 2021 года постановил ликвидировать правозащитный центр «Мемориал», а Верховный суд РФ принял аналогичное решение в отношении «Международного Мемориала». Ликвидацию инициировала прокуратура, обвинившая организации в том, что они нарушили закон об «иностранных агентах».

Читайте также

В России закрывают главную организацию, которая поддерживала «Википедию» на русском языке. Значит, «Википедия» перестанет обновляться? 7 карточек