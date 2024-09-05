Лавров заявил: «Не надо шутить про наши красные линии» Мы не будем шутить, просто констатируем: многие из них давно нарушены. Смотрите сами

Запуск ракеты HIMARS во время боев за Бахмут. 18 мая 2023 года Serhii Mykhalchuk / Global Images Ukraine / Getty Images

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя предстоящую передачу Украине дальнобойных американских ракет для F-16, заявил, что власти США «перевалили за тот порог», который сами себе установили, и это опасно. «Тут шутят про наши красные линии — не надо шутить про наши красные линии. И они прекрасно знают, где они проходят», — сказал Лавров. Власти РФ с самого начала полномасштабной войны неоднократно делали заявления о «красных линиях», обещая Западу немедленным ответом в случае, если он решится на те или иные «провокации». Многие из этих предупреждений были проигнорированы — без значительных последствий, некоторые ограничения пока не нарушены. Вот что стало с основными «красными линиями», о которых говорили российские официальные лица.

Введение бесполетной зоны над Украиной

Цитата. Сейчас мы слышим, что нужно сделать бесполетную зону над территорией Украины. Сделать это невозможно на самой территории Украины, можно только на территории каких-то соседних государств. Но любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооруженном конфликте той страны, с территории которой будут создаваться угрозы нашим военнослужащим. Мы в ту же секунду будем рассматривать их как участников военных конфликтов, и уже все равно, членами каких организаций они являются (Владимир Путин, 5 марта 2022 года).

Что было дальше. Страны НАТО почти сразу исключили введение над Украиной бесполетной зоны, заявив, что это бы гарантированно расширило географию конфликта за ее пределы. Зеленский критиковал Запад за это решение.

Отправка в Украину конвоев с оружием

Цитата. Мы предупредили США, что оркестрируемое ими накачивание вооружениями из целого ряда стран — не просто опасный ход, это действие, которое превращает соответствующие конвои в законные цели. Мы предупредили о том, какие последствия может иметь бездумная передача на Украину таких видов вооружений, как переносные зенитные ракетные комплексы, противотанковые ракетные комплексы и так далее (замглавы МИД Сергей Рябков, 12 марта 2022 года).

Что было дальше. Западные страны развернули поставки оружия в Украину в первые же недели войны. Никаких специальных ответных шагов это не вызвало.

Поставки дальнобойных ракет

Цитата. Если они будут поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим (Владимир Путин, 5 июня 2022 года).

Что было дальше. Великобритания в мае 2023 года передала Украине ракеты Storm Shadow, которые могут поражать цели на расстоянии до 250 километров. С весны 2024 года США поставляют Киеву ракеты ATACMS с радиусом действия до 300 километров.

Применение ракет вне зоны боевых действий

Цитата. Применение этих ракет [HIMARS и Storm Shadow] вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины (Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ, 20 июня 2023 года).

Что было дальше. Украина со второй половины 2023 года регулярно обстреливает западными ракетами Крым, где боевые действия не ведутся. Запад не признает аннексированный в 2014 году полуостров частью РФ, поэтому на него с самого начала не распространялись ограничения, запрещающие ВСУ наносить удары полученными ракетами по территории России.

Вылеты истребителей F-16 с аэродромов стран НАТО

Цитата. Решительно предупреждаем, что применение этих истребителей с территории указанных стран — членов НАТО будет рассматриваться Москвой как их участие в конфликте на Украине и вынудит Россию на ответные меры (представитель России в ОБСЕ Константин Гаврилов, 13 декабря 2023 года).

Что было дальше. Первые самолеты F-16 начали передавать в Украину во второй половине лета 2024 года. До сих пор об использовании аэродромов союзников для их вылетов не сообщалось.

Отправка в Украину военных контингентов НАТО

Цитата. Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов. Мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными (Владимир Путин, 29 февраля 2024 года).

Что было дальше. Об отправке военнослужащих НАТО в Украину для непосредственного участия в боевых действиях речи не идет. При этом все активнее обсуждается возможность отправки в Киев военных инструкторов для обучения военнослужащих ВСУ на месте — сейчас они проходят подготовку в Европе, и переброска солдат на учебные полигоны и обратно требует много времени. В мае глава Объединенного комитета начальников штабов США назвал отправку инструкторов «неизбежной».

Удары ракетами по международно признанной территории России

Цитата. Мы думаем на тему о том, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России? (Владимир Путин, 5 июня 2024 года).

Что было дальше. О применении Украиной западных дальнобойных ракет для ударов по российской территории не сообщалось. Великобритания, поставляющая Storm Shadow, хоть и заявляла, что Киев может «сам решать», как использовать военную помощь для оборонительных целей, запретила применять ракеты при наступлении в Курской области. Украинские власти неоднократно просили США снять аналогичный запрет для американского дальнобойного оружия, но пока не получили согласия. Ракеты HIMARS для ударов по территории России в ее международно признанных границах украинская армия применяет.

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