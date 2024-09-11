Если США разрешат Украине наносить удары по территории России американскими дальнобойными ракетами, то ответ Москвы будет «соответствующим». Об этом сказал журналистам на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает радиостанция «Маяк».

«Не нужно везде ожидать каких-то ответов. На все эти действия СВО и является ответом. Каждое подобное решение, которое принимается коллективным Западом и потом вменяется Украине и является лишним подтверждением оправданности, необходимости и безальтернативности СВО», — сказал Песков.

В Кремле считают, что США уже приняли решение снять ограничения на использование ракет ATACMS для нанесения ударов по территории России со стороны Украины.

«Скорее всего, все эти решения уже приняты. Это можно предположить с большой долей вероятности. В настоящий момент в СМИ ведется информационная кампания по формализации уже принятого решения», — приводит слова Пескова «Интерфакс».

Днем 11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лемми приехали с совместным визитом в Украину. Их визит проходит на фоне сообщений о том, что Вашингтон готов снять запрет на использование американских дальнобойных ракет для ударов по международно признанной территории России.

В конце августа министр обороны Украины Рустем Умеров посетил Вашингтон. Он рассказал, что во время встречи с высокопоставленными чиновниками США передал им список целей на территории России, которые Киев хочет поражать с помощью американских дальнобойных ракет ATACMS

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