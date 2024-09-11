Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лемми приехали с совместным визитом в Украину.

В Киеве Блинкен и Лемми встретятся с президентом Владимиром Зеленским и чиновниками из правительства Украины.

В официальном сообщении Госдепартамента, предварявшем визит, говорилось, что в его ходе будет обсуждаться «дальнейшая поддержка Украины для защиты от российской агрессии, а также пути обеспечения процветания Украины в военном, экономическом и демократическом плане в долгосрочной перспективе».

Визит проходит на фоне сообщений о том, что США готовы снять запрет на использование американских дальнобойных ракет для ударов по международно признанной территории России. Киев просил об этом на протяжении многих месяцев, однако до сих пор Вашингтон отказывался. Президент Джо Байден 10 сентября подтвердил, что в Белом Доме «прорабатывается» этот вопрос.

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