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Война Девятьсот тридцать первый день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 10 сентября читайте здесь.
Новые материалы «Медузы», связанные с войной:
- Дональд Трамп и Камала Харрис провели первые дебаты, на которых в том числе обсуждалась российско-украинская война. Что по ее поводу говорили кандидаты в президенты США.
Главные новости ночи и утра
- В Новооскольском городском округе Белгородской области сошли с рельсов локомотив и пустые вагоны грузового поезда. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что инцидент произошел из-за «незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта». В результате никто не пострадал, СК возбудил дело по статье о теракте.
- Российские военные запустили по Украине 25 «Шахедов» и девять ракет, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. В шести областях работала система ПВО, по утверждению военных, в результате атаки никто не пострадал, 20 беспилотников были сбиты.
- В Киев сегодня с совместным визитом приезжают госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми. Эта поездка проходит на фоне информации о том, что США могут снять запрет на использование ВСУ дальнобойных ракет для ударов по международно признанной территории России. Накануне президент США Джо Байден подтвердил, что в Вашингтоне обсуждается этот вопрос.
- В США прошли дебаты между кандидатами в президенты Дональдом Трампом и Камалой Харрис. В их ходе Трамп заявил, что в случае победы сможет сразу завершить войну в Украине, так как «очень хорошо знает Зеленского и Путина» и «заставит их встретиться». Харрис в ответ обвинила Трампа в намерениях сдать Украину российской армии: «Если бы президентом был Трамп, Путин сейчас сидел бы в Киеве».