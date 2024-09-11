Подмосковное Раменское после удара украинских дронов. Фотографии

Украинские беспилотники в ночь на 10 сентября атаковали Москву и Московскую область. Российские силы ПВО, как было объявлено, отразили атаки дронов в городских округах Люберцы, Раменское, Подольск, Домодедово и Коломна Московской области, в Троицком административном округе Москвы, а также в районе аэропорта Жуковский. В Раменском из-за атаки дронов повреждения получили два многоэтажных здания, в одном из домов загорелись 11-й и 12-й этажи, погибла 46-летняя женщина, три человека получили ранения. «Медуза» публикует фотографии, сделанные в Раменском через несколько часов после атаки дронов.

Алексей Штокал / ТАСС / Profimedia

Жители Раменского, которые были вынуждены покинуть свои дома, в пункте временного размещения. Всего, как сообщали власти Московской области, в таких пунктах оказались 43 человека. Кроме того, были временно эвакуированы жители пяти домов на Высоковольтной улице в Раменском, где упали обломки беспилотника РИА Новости / Спутник / imago images / Scanpix / LETA

Юрий Кочетков / EPA / Scanpix / LETA

Максим Шеметов / Reuters / Scanpix / LETA

Максим Шеметов / Reuters / Scanpix / LETA

Юрий Кочетков / EPA / Scanpix / LETA

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