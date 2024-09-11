Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми на железнодорожной станции Пшемысль в Польше, откуда они отправятся в Украину. 11 сентября 2024 года Leon Neal / AFP / Scanpix / LETA

Западные чиновники хотят, чтобы власти Украины сформулировали реалистичные цели войны с Россией, как минимум на ближайший год, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Статья издания вышла с заголовком «Украину вынуждают задуматься о плане „Б“ в войне с Россией».

Страны Запада, отмечает издание, по-прежнему поддерживают цель президента Украины Владимира Зеленского — вытеснить войска РФ со всей территории страны. Но на фоне медленного продвижения российских сил на фронте и ослабления общественной поддержки Украины в западных странах некоторые европейские дипломаты считают, что Киев должен сформулировать более реалистичные цели в этой войне. Как отмечает издание, это может помочь западным чиновникам объяснить своим избирателям, почему нужно продолжать оказывать помощь Украине.

Что происходит на фронте

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The Wall Street Journal отмечает, что за последние две недели в Киеве побывали несколько высокопоставленных американских и европейских чиновников. 11 сентября в Украину приехали госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми. По словам источников издания, они намерены обсудить с украинскими чиновниками, что станет победой для Украины и какая помощь ей для этого потребуется.

В Белом доме накануне поездки подчеркивали, что визит Блинкена не имеет цели принудить Украину к переговорам. Госсекретарь США говорил, что его поездка частично направлена на то, чтобы узнать, «как именно украинцы видят свои потребности на данный момент, какие [у них] цели и как мы можем их поддержать».

После визита высокопоставленные чиновники доложат о результатах президенту США Джо Байдену и премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, которые 13 сентября собираются обсудить поддержку Украины. Предполагается, что одной из тем переговоров станет запрос украинских властей разрешить удары дальнобойным оружием по международно признанной территории России. По информации газеты, окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Постоянные переговоры между Киевом и его западными партнерами, считает The Wall Street Journal, указывают на напряжение между сторонами по следующему вопросу — как совместить стремление полностью вытеснить войска РФ из Украины с реальным положением дел на фронте. По словам высокопоставленных европейских чиновников, украинским лидерам сообщили, что для полной победы Киева потребуется западная помощь на «сотни миллиардов долларов». Но в реальности ни США, ни Европа не могут ее обеспечить.

Дипломатическое давление на власти Украины происходит на фоне подготовки поездки Зеленского в США, отмечает The Wall Street Journal. По данным издания, президент Украины в сентябре намерен посетить 79-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН и представить там свой в войне с Россией.

Ранее украинский президент сообщал, что собирается передать этот план Джо Байдену, а также показать его кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу. Пока неясно, состоятся ли эти встречи. Газета считает, что план Зеленского свидетельствует о том, что он постепенно меняет свою публичную позицию.

Владимир Путин в июне говорил, что российско-украинская война может завершиться, если ВСУ будут полностью выведены с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах административных границ, а Украина откажется от вступления в НАТО. Украина такие условия не принимает.