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Война Девятьсот тридцатый день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 9 сентября читайте здесь.
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Атаки беспилотников в российских регионах
Украинские дроны атаковали девять регионов России, включая Московскую область, где впервые погибла мирная жительница.
- В подмосковном Раменском дроны прилетели в жилую многоэтажку в Спортивном проезде. В районе 11–12 этажей загорелись квартиры. В результате атаки погибла 46-летняя женщина, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Еще три человека пострадали. Также беспилотники атаковали дом на Высоковольтной улице, загорелись пять балконов, но на сами квартиры огонь не перешел. Обломки беспилотника упали на землю, жителей пяти домов эвакуировали.
- Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ночью приостанавливали прием и отправку рейсов, сообщили в Росавиации. Вскоре ограничения были сняты, в период временного закрытия на запасные аэродромы были перенаправлены 48 рейсов.
- Также масштабной атаке подверглась Брянская область. В течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 72 украинских беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, все атаки отражены, о пострадавших неизвестно.
- Минобороны России отчиталось о 144 украинских беспилотниках, сбитых в течение ночи над регионами. 20 дронов были уничтожены в Московской области, 14 — в Курской 13 — в Тульской, восемь — в Белгородской, семь — в Калужской, пять — в Воронежской, четыре — в Липецкой и один в Орловской областях.
Атаки в Украине
- Российские войска запустили по территории Украины 46 беспилотников типа «Шахед», баллистическую ракету «Искандер-М» и ракету Х-31П. 38 беспилотников были сбиты. ПВО работала в 13 областях, сообщили в Воздушных силах Украины.
- В Черкасской области уничтожили 14 дронов, два человека пострадали при атаке, сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец. Кроме того, в Умани был поврежден инфраструктурный объект.
- В Херсонской области российские войска атаковали село Понятовка в Дарьевской общине, сбросив взрывчатку с беспилотника на рейсовый автобус. Пострадала находившаяся на улице 61-летняя женщина, сообщили в областной военной администрации.