В Госдепе заявили, что Москва в ответ на военную помощь Пекина передает Китаю технологии, связанные с подлодками и ракетами

Москва в ответ на «очень существенную» помощь Китая в укреплении российской «военной машины» передает Пекину охраняемые технологии, связанные с подводными лодками и ракетами. С таким мнением выступил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, передает Politico.

Издание отмечает, что ранее Вашингтон говорил только о китайских поставках товаров двойного назначения в Россию, которые могут применяться как в военных, так и в гражданских целях. Теперь же Вашингтон прямо заявляет, что Китай помогает российским военным.

«Мы видим, как на самом высоком уровне правительства обеих стран пытаются скрыть и защитить некоторые элементы этого сотрудничества», — заявил Кэмпбелл.

По мнению заместителя госсекретаря США, в обмен на предполагаемую помощь Пекина Россия начала сотрудничать с Китаем по подводным лодкам, ракетам и «другим чувствительным технологиям». Кэмпбелл пояснил, что Россия предоставляет «поддержку в тех областях, в которых раньше не хотела напрямую взаимодействовать с Китаем».

«Это связано с подводными операциями, деятельностью в области авиационных разработок, это также включает в себя потенциала ракетного вооружения», — сказал он.

Российские и китайские власти пока не комментировали заявление американской стороны.

В мае 2024 года власти Великобритании утверждали, что у Лондона есть доказательства сотрудничества России и Китая в области вооружений, применяемых в Украине. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не зафиксировал поставок оружия России со стороны Китая ни в 2022 году, ни в 2023 году. Пекин отрицает обвинения в поставках оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора в апреле 2023 года пообещал, что Китай не будет предоставлять России оружие для войны против Украины.

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